Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен не намерена посещать Киев и встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским в ходе предвыборной кампании 2027 года. Об этом заявила она в эфире телеканала France 2.

Лидер фракции партии «Национальное объединение» напомнила, что во время предыдущей президентской кампании в 2017 году совершила множество зарубежных визитов. По ее словам, этот опыт убедил ее отказаться от подобных поездок на этот раз.

«Я думаю, что не буду совершать никаких зарубежных поездок. Это осознанное решение», – сказала Ле Пен.

Она также заявила, что в случае избрания президентом не намерена продолжать финансовую помощь Украине. По словам политика, Франция уже выделила Киеву €6 млрд и участвует в предоставлении европейского кредита на €90 млрд, тогда как сама республика испытывает серьезные бюджетные трудности.

Ранее Ле Пен поясняла, что ее позиция не означает отказа от поддержки Украины, однако Франция больше не может оказывать такую помощь в финансовом плане. Кроме того, политик выступила за проведение мирной конференции с участием России, Украины и европейских государств в случае своего избрания главой государства.