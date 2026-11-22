Российская атака на Киевскую область разрушила пятиэтажный жилой дом в поселке Дымер, под завалами могут находиться семь человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным спасателей, здание разрушено с первого по пятый этажи. С места происшествия эвакуировали девять человек, в том числе одного ребенка.

Еще один ребенок 2010 года рождения получил травмы и был госпитализирован. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы: специалисты разбирают завалы и ищут людей, которые могут оставаться под обломками здания.

К поисковой операции привлечены подразделения ГСЧС и представители Общества Красного Креста Украины. Психологи службы также оказывают помощь пострадавшим.