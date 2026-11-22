Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал неприемлемым проект бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы, поскольку он предусматривает сокращение выплат Праге на 7,5 млрд крон (около €300 млн), а также финансирование Украины за счет общих средств ЕС.

«Это для нас абсолютно неприемлемо. Сейчас в рамках проекта председательствующей (в ЕС) Ирландии нам хотят сократить (поступления из бюджета сообщества) на 7,5 млрд крон (около €300 млн)», – заявил Бабиш в видеообращении к согражданам, опубликованном в Х.

Чешский премьер также раскритиковал расходы на Европарламент и другие институты Евросоюза. Ранее он выступал против выделения Украине средств из общего бюджета сообщества, настаивая, что такая помощь должна финансироваться отдельно, поскольку бюджет ЕС предназначен для его государств-членов.

Накануне председатель Евросовета Антониу Кошта представил обновленный проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы. По сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии расходы сократили на €204 млрд. Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, предложила уменьшить их еще на €32 млрд.