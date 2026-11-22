Дождливая погода сохранится в Баку, на Абшероне и в ряде районов Азербайджана 23 ноября, местами ожидаются сильные осадки, а в горах – снег, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В столице и на Абшеронском полуострове дожди начнутся местами, временами они будут интенсивными. Днем осадки постепенно прекратятся. Умеренный северо-западный ветер сменится юго-восточным.

Ночью температура воздуха составит 10-12 градусов тепла, днем – 14-16 градусов. Атмосферное давление будет на уровне 765 мм ртутного столба. Влажность ночью составит 75-85%, днем – 60-65%.

В других районах страны также ожидаются дожди, местами ливни. В горных районах возможен снег. Утром осадки постепенно прекратятся, ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется умеренный западный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит 5-9 градусов тепла, днем – 15-19 градусов. В горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем – 6-9 градусов выше нуля.