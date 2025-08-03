Предприниматель и эстрадный исполнитель Эмин Агаларов отреагировал на критику своих планов открыть казино в Баку.

«В казино не будут пускать никого младше 21 года. И следует учесть, что семнадцать процентов играющих в казино в Грузии — это азербайджанцы. Грузинов обожаю и люблю, но хочется вернуть этот бизнес в страну», — отметил Эмин Агаларов в соцсети Instagram, опубликовав соответствующее видео.

По его словам, в наше время развивать туризм без казино – показатель отставания от мирового опыта.

«Мы хотим, чтобы у нас играли иностранцы, которые сюда никогда бы не приехали, хотим проводить международные покерные турниры. Мы станем пятой точкой наряду с Монако, Макао, Северным Кипром и Лас-Вегасом по казино. Это позволит нам до конца этого года подписать как минимум 12 международных отельных операторов, многие из которых в Азербайджане сегодня не присутствуют, и интегрировать их как гостиничный бизнес в Sea Breeze»,- сказал он.

Бизнесмен добавил, что вне сезона эти гостиницы будут полны туристов, а туристы тратят деньги. «Соответственно, больше рабочих мест, больше налогов для государства и больше туристов. И это — процветание нашей страны», — убежден Агаларов.