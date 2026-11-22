Пентагон ограничивает доступ американских конгрессменов к информации о последствиях войны с Ираном, в том числе отказывая им в посещении военных баз для оценки ущерба, пишет The Atlantic со ссылкой на чиновников и служебную записку главы ведомства Пита Хегсета.

В октябре сенаторы Крис Мерфи и Джони Эрнст, находившиеся в регионе Персидского залива, запросили разрешение посетить подвергшуюся иранским ударам авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Мерфи, входящий в комитет Сената по ассигнованиям, хотел оценить масштаб разрушений и стоимость восстановления базы, однако Пентагон отказал ему в доступе. Аналогичный отказ получила Эрнст, состоящая в комитете Сената по вооруженным силам.

Согласно служебной записке Хегсета от 3 марта, глава Пентагона распорядился не оказывать содействия поездкам делегаций Конгресса в зону ответственности Центрального командования США без его личного разрешения. Как отмечает издание, ограничения сохраняются и после приостановки активных боевых действий.

Американские власти ограничили и доступ к информации о военных потерях и расходах на конфликт. В частности, Пентагон не ответил на запросы Бюджетного управления Конгресса, которому пришлось оценивать стоимость утраченной военной техники по открытым источникам. По подсчетам управления, потери составили не менее $1,9 млрд.

При этом Пентагон продолжает проводить закрытые брифинги для законодателей. По данным Центрального командования США, за год состоялось около 60 встреч, телефонных разговоров и других контактов с представителями Конгресса. Однако некоторые сенаторы-республиканцы раскритиковали ведомство за недопуск демократов к отдельным секретным брифингам.