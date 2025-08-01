Некоторые российские «эксперты» вроде Сергея Мардана всё чаще напоминают «древних» соседей, которые с пеной у рта утверждали, что появились на Земле сразу после Адама и Евы — и явно раньше всех остальных. В своём стремлении доказать «историческое первородство» и политическую монополию они доходят до абсурда. По его логике, до СССР никаких Казахстана и Азербайджана просто не существовало — а значит, и говорить они ни о чём не вправе.

Очередным поводом для агрессивной риторики стал вполне дипломатичный и конструктивный шаг: Казахстан предложил создать совместную с Россией рабочую группу по регулированию использования реки Волги. В ответ Мардан устроил публичную истерику, обвиняя Казахстан в «колониальной травме» и «имперских замашках». Казалось бы, где логика?

В Казахстане — резкое недовольство не только тоном, но и содержанием высказываний Мардана. Особенно болезненно воспринята идея о том, что Казахстан якобы не имеет исторического права участвовать в обсуждении судьбы реки Волги — несмотря на то, что её протоки проходят по казахстанской территории, а сам Каспий является общим трансграничным водоёмом.

Политические и экспертные круги страны воспринимают подобные высказывания как продолжение старой имперской парадигмы, в которой страны Центральной Азии и Южного Кавказа рассматриваются не как равноправные партнёры, а как «приобретённые территории».

Редакция Minval Politika обратилась за комментарием к казахстанскому политологу Руслану Тусупбекову, который также выразил возмущение:

«Мардан вновь проявил свою имперскую риторику — и, увы, не в первый раз. Его высказывания в адрес Казахстана и Азербайджана носят явно шовинистский, даже неоколониальный характер. Поводом для его недовольства стало предложение с казахстанской стороны обсудить с Россией вопросы совместного регулирования использования реки Волги. Это не ультиматум, а вполне разумная инициатива», — отметил эксперт.

Политолог указал и на фактологические ошибки Мардана. По словам Тусупбекова, одна из проток Волги — Кигаш (в русских источниках — Кигач) — частично протекает по территории Казахстана, через Атыраускую область. Это означает, что Казахстан имеет законное право участвовать в дискуссии о регулировании водных ресурсов.

«Однако реакция Мардана на это была крайне раздражённой — как будто Казахстан посмел “посягнуть” на “исконно русскую реку”. Такая реакция — типичное проявление имперского мышления», — отметил политолог.

Эксперт также прокомментировал возмущение Мардана по поводу употребления названия «Итиль», якобы использованного Казахстаном. В действительности, в официальном релизе Казахстана фигурировало название «Волга», а форма «Итиль» была добавлена редакцией Minval Politika для исторической точности. Именно после этого новость получила широкое распространение и вызвала бурную реакцию в российских СМИ.

«Мардан возмутился тем, что Волгу назвали Итиль — не проверив, что это обычное казахское название. На казахском языке Волга традиционно называется Итиль. Однако в официальном заявлении Казахстана использовалась форма “Волга”. Так что Мардан либо не ознакомился с оригиналом, либо сознательно искажает факты», — пояснил Тусупбеков.

Тусупбеков отдельно прокомментировал заявление Мардана о том, что «Азербайджан был придуман советской властью»:

«Это утверждение не только исторически безграмотно, но и оскорбительно для целого народа. Интересно, как может “не существовать” государство, но при этом развиться национализм, который он же критикует?», — заявил политолог.

Эксперт убеждён: подобные заявления нельзя оставлять без ответа.

«Мардан должен принести извинения как Казахстану, так и Азербайджану — и объяснить свои слова, если они вообще поддаются объяснению. В противном случае возникает ощущение, что за провокациями стоит не просто личное мнение, а более широкая идеологическая установка, направленная на унижение суверенных государств», — подчеркнул наш собеседник.

Политолог Руслан Тусупбеков считает, что агрессия в риторике отдельных российских медиа не случайна, а обусловлена целым комплексом причин:

«Есть объективные причины, почему Россия позволяет себе такие высказывания. Прежде всего — растущее геополитическое дистанцирование Азербайджана и Казахстана от Москвы. Совместные проекты с другими странами, развитие Среднего коридора, активизация Организации тюркских государств, дипломатические шаги в сторону Анкары — всё это вызывает раздражение в российских кругах», — отмечает эксперт.

Он указывает, что Россия болезненно воспринимает самостоятельную внешнюю политику своих бывших союзников, особенно если она идёт вразрез с интересами Кремля:

«Медиафорум в Ханкенди, визит Токаева в Турцию, отказ от поддержки антироссийской повестки, а также санкционные ограничения — всё это копится в восприятии как “предательство”. Даже Трамп, который всегда считался “понятным” для Кремля, публично заявил, что дал Путину 10 дней. Сейчас осталось уже и вовсе семь. Это не приглашение к победе, это ультиматум: либо заканчивай, либо мы заканчиваем с тобой. Неудача в Украине всё очевиднее: не за три дня, не за три с половиной года — и, по правде, никогда они не смогут сломить Украину. На этом фоне независимость и многовекторность стран вроде Казахстана и Азербайджана для них — как кость в горле», — подчеркнул Тусупбеков.