Участие представителей Women in TLP в международной конференции Black Sea Platform 2026 стало важным шагом в укреплении профессиональных связей между странами Южного Кавказа, Центральной Азии и Черноморского региона. В центре внимания оказались развитие Среднего коридора, расширение международной торговли, модернизация транспортной инфраструктуры, а также повышение роли женщин в транспортно-логистической отрасли.

В Тбилиси, в гостинице The Biltmore Hotel Tbilisi, состоялась ежегодная международная конференция Black Sea Platform 2026 под названием «Bridging Markets, Connectivity, and Sustainable Growth» («Объединяя рынки, транспортную связанность и устойчивый рост»). Мероприятие прошло в рамках инициативы Black Sea Platform, реализуемой при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ).

Конференция объединила более 50 международных делегатов, среди которых были представители дипломатических миссий, международных финансовых институтов, государственных структур, портовой инфраструктуры, транспортных компаний, бизнес-ассоциаций и экспертного сообщества.

В открытии конференции приняли участие генеральный секретарь EUGBC Звиад Чумбуридзе, заместитель генерального секретаря Организации Черноморского экономического сотрудничества (BSEC) Димитриос Раллис, региональный директор Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) по Кавказу Томас Кайрис, руководитель представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Грузии Шабана Хавари и директор проекта GIZ Торбен Хайнеманн. Одной из центральных тем конференции стало укрепление стратегической роли Грузии в развитии Среднего коридора и расширение её транспортных связей с европейскими и азиатскими рынками.

Генеральный секретарь EUGBC Звиад Чумбуридзе подчеркнул, что Грузия должна играть более активную роль в качестве одного из ключевых участников Среднего коридора. По его словам, страна выступает важным связующим звеном между Центральной Азией, Южным Кавказом и европейским пространством.

Свою позицию относительно региональной транспортной связанности представил и заместитель генерального секретаря BSEC Димитриос Раллис. Он отметил, что Средний коридор следует рассматривать не просто как альтернативный маршрут доставки грузов, а как долгосрочный механизм стимулирования экономического развития всех соединяемых им регионов. По мнению Раллиса, повышение конкурентоспособности маршрута требует не только привлекательных транзитных тарифов, но и сокращения задержек на границах, устранения административных барьеров и упрощения процедур. Он также подчеркнул взаимосвязь между развитием транспортной инфраструктуры, региональным взаимодействием и привлечением долгосрочных инвестиций.

Важное место в обсуждениях заняли также вопросы мультимодальных перевозок, увеличения пропускной способности черноморских портов и развития сухих портов. Представители казахстанской делегации, в частности, обсуждали модернизацию складской инфраструктуры, цифровое отслеживание грузов и сокращение времени обработки грузов в транспортных узлах.

Важным элементом конференции стало представление азербайджанского опыта развития транспортно-логистического сектора. Аналитик аналитического центра CASPIA и представитель Women in TLP в Азербайджане Тамилла Мамедова выступила с презентацией на тему «Транспортный потенциал Азербайджана и роль женщин в транспортной системе страны» (Azerbaijan’s Transport Potential and the Role of Women in the Country’s Transport System).

В своём выступлении она представила стратегическое положение Азербайджана на пересечении международных транспортных маршрутов Восток–Запад и Север–Юг, подчеркнув значение страны для соединения Центральной Азии, Каспийского региона, Южного Кавказа, Турции и европейских рынков.

Особое внимание было уделено Среднему коридору, значение которого для Азербайджана выходит далеко за рамки транзитных перевозок. Его развитие создаёт дополнительные возможности для расширения внешней торговли, привлечения инвестиций, развития логистических услуг и укрепления позиций страны в международных цепочках поставок. Согласно представленным данным, в 2025 году общий объём транзитных грузов, перевезённых через территорию Азербайджана, составил около 14,3 млн тонн, из которых порядка 4,7 млн тонн пришлось на Средний коридор.

При этом было отмечено, что дальнейшее развитие транспортного потенциала страны требует не только модернизации железнодорожной, морской и автомобильной инфраструктуры, но и эффективной координации различных видов транспорта, цифровизации таможенных процедур, совершенствования логистических услуг и укрепления международного делового взаимодействия.

Важный акцент в презентации был сделан на международной платформе Women in Trade & Logistics Partnership (Women in TLP), объединяющей женщин-профессионалов в сфере торговли, транспорта и логистики из стран Центральной Азии и Южного Кавказа.

В ходе выступления Тамилла Мамедова также представила основные направления деятельности Women in TLP в Азербайджане, подчеркнув значение платформы для расширения профессионального участия женщин, развития их компетенций и формирования устойчивых деловых связей между странами региона.

Официальный запуск Women in TLP в Азербайджане состоялся 9 сентября 2025 года при поддержке GIZ. В 2026 году был создан Национальный секретариат платформы, что стало важным этапом её институционального развития и расширения деятельности в стране.

Одним из приоритетных направлений остаётся профессиональное образование. При поддержке GIZ реализуются образовательные программы с участием международного профессионального института Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT). Они направлены на повышение квалификации женщин, развитие управленческих навыков и получение профессиональных знаний в соответствии с международными стандартами транспортно-логистической отрасли.

Не менее важным направлением является организация региональных B2B-встреч и бизнес-миссий, позволяющих участницам устанавливать прямые контакты с транспортными, логистическими, экспортными и импортными компаниями, обсуждать деловые предложения и формировать основу для долгосрочного сотрудничества.Показательным примером такой деятельности стала региональная бизнес-миссия Women in TLP в Грузию, состоявшаяся 16–19 сентября 2026 года. В её рамках представители профессионального сообщества ознакомились с транспортно-логистической инфраструктурой Грузии, обсудили вопросы транзита, железнодорожных тарифов, таможенных процедур и мультимодальных перевозок, а также провели B2B-переговоры с потенциальными партнёрами.

Важной составляющей конференции стало участие представительниц Women in TLP из разных стран региона. После обсуждения стратегических вопросов транспортной связанности и развития международных коридоров состоялась серия выступлений женщин-профессионалов, представивших Украину, Беларусь, Армению, Грузию, Казахстан и Узбекистан. Участницы поделились опытом своих стран, рассказали о профессиональных достижениях женщин в транспортной и логистической сферах, а также обозначили существующие возможности и вызовы, связанные с расширением их участия в отрасли.

Международное представительство Women in TLP на конференции стало наглядным подтверждением того, что профессиональное сотрудничество между женщинами разных стран способно выходить за рамки обмена опытом и формировать основу для конкретных экономических и деловых инициатив.