В последнее время интерес стран Балтии к сотрудничеству с Азербайджаном заметно возрос. Об этом говорят не только два визита глав МИД этих стран в Баку за одну неделю, но и встречи на президентском уровне в последние месяцы. Как известно, в апреле Азербайджан с официальным визитом посетил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, а 12 ноября на саммите в Дублине по инициативе литовской стороны президент Литвы Гитанас Науседа встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ещё одним ярким подтверждением этой тенденции стал официальный визит в Азербайджан министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны 27 ноября.

В Баку Маргус Цахкна встретился с президентом Ильхамом Алиевым и провёл переговоры с главой МИД Джейхуном Байрамовым, вместе с которым принял участие в церемонии открытия посольства Эстонии. При этом, представительство этой страны начало работу ещё 1 марта, а в сентябре первый посол Эстонии с постоянной резиденцией в Баку Тийна Нирк вручила верительные грамоты главе азербайджанского государства. До этого эстонский посол работал из Анкары. Таким образом, теперь в азербайджанской столице действуют посольства всех трёх стран Балтии.

Открытию посольства предшествовало оживление деловых и правительственных контактов. В октябре 2025 года Цахкна приехал в Баку с делегацией из 15 эстонских компаний, где обсудил планы делового взаимодействия, а уже в декабре он сообщил своему азербайджанскому коллеге о решении Таллина открыть полноценное дипломатическое представительство.

За три недели до нынешнего визита, 4 ноября, в Таллине впервые с 2017 года состоялось заседание двусторонней межправительственной комиссии. Под председательством министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева и министра юстиции и цифровых дел Эстонии Лийзы-Ли Пакосты стороны обсудили сотрудничество в торговле, логистике, энергетике и цифровом управлении. По итогам заседания был подписан протокол, в котором отразили эти направления сотрудничества.

При этом наиболее развитым направлением азербайджано-эстонского сотрудничества остаются цифровые услуги. Ещё в 2012 году эстонские компании Cybernetica и Aktors помогли запустить в Азербайджане систему обмена данными между государственными ведомствами на базе технологии X-Road. Компания B.EST Solutions участвовала в создании Asan İmza, системы мобильной электронной подписи, которой пользуются государственные ведомства и банки, а затем запустила портал AsanDoc для подписания документов и обмена ими.

Сейчас компания прорабатывает возможность выпуска электронной подписи через eSIM, чтобы иностранные предприниматели могли дистанционно пользоваться азербайджанскими госуслугами и подписывать договоры. Вместе с тем Баку и Таллин обсуждают применение искусственного интеллекта в госуправлении, а эстонские специалисты уже проводят в Азербайджане обучение по кибербезопасности.

Эстонские компании находят партнёров и в частном секторе. Так, на бизнес-форуме в Баку, который прошёл в рамках совместной программы Эстонии, Латвии и Финляндии, эстонская Fleetguru подписала соглашение с азербайджанской AXIOM. К марту 2026 года первые потенциальные клиенты уже тестировали платформу Fleetguru для управления автопарками. Открытие посольства позволит Таллину поддерживать такие контакты на постоянной основе и помогать эстонским компаниям в поиске местных партнёров.

В товарной торговле заметно выросли поставки из Эстонии в Азербайджан. По данным эстонского статистического ведомства, в 2025 году их объём увеличился примерно на треть, с 12,3 до 16,6 млн евро. Около 39% поставок пришлось на крупный рогатый скот, ещё 15% составили нефтепродукты. За тот же период поставки из Азербайджана в Эстонию, крупнейшей статьёй которых были продукты переработки каменноугольной смолы, сократились с 22,7 до 11,7 млн евро, а общий товарооборот снизился с 35 до 28,3 млн евро. Вместе с тем перспективы сотрудничества шире, чем показывает товарная статистика. Таллин уже продвигает в Азербайджане проекты в сфере программного обеспечения и цифровых услуг, а открытие посольства позволит эстонским компаниям на постоянной основе работать с местными партнёрами и искать новые возможности на азербайджанском рынке.

На встрече с главой МИД Эстонии президент Ильхам Алиев напомнил о визитах руководителей Евросоюза в Баку и переговорах на саммите в Дублине. Эстонский министр, прибывший в Азербайджан из Киева, в свою очередь приветствовал продвижение в реализации договорённостей между Азербайджаном и Арменией. Он также отметил вклад Баку в восстановление украинской энергетической инфраструктуры и пригласил президента Азербайджана на конференцию по восстановлению Украины, которая намечена на январь 2027 года в Таллине.

В целом же визит Маргуса Цахкны стоит рассматривать как часть более широкой политики стран Балтии по сближению с Азербайджаном. Связи Вильнюса, Риги и Таллина с Баку складывались ещё в советский период, а сегодня в новых условиях членство в Евросоюзе позволяет им опираться на эти контакты при выработке уже общеевропейской политики на Южном Кавказе.

Для самого Евросоюза значение Азербайджана растёт. Стратегическое преимущество Баку определяется его ролью в поставках газа в Европу и положением на транспортных маршрутах, связывающих европейские рынки с Центральной Азией через Каспий и Южный Кавказ. Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией расширяет эти возможности. Если он приведёт к открытию границ и восстановлению транспортного сообщения, страны региона получат новые выходы на соседние рынки, а Европа — дополнительные маршруты торговли и транзита. Для стран Балтии как членов ЕС это тоже вопрос европейских экономических интересов.

А судя по тому, как последовательно Вильнюс, Рига и Таллин развивают отношения с Баку, они рассчитывают превратить давние связи с Азербайджаном в политическое преимущество и играть более заметную роль в формировании курса Брюсселя на Южном Кавказе.