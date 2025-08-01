Российская пропаганда в очередной раз пробила дно. Небезызвестный Сергей Мардан прокомментировал заявление Казахстана о необходимости создать рабочую группу с Россией по регулированию реки Волга, снабжающей до 80% воды в Каспий.

По мнению Мардана, требование со стороны Казахстана — это проявление «жертвы колониального господства», а использование тюркского названия «Итиль» (кстати, самому пропагандисту стоило бы проверить источники, прежде чем гавкать на целое государство — в казахстанском релизе было указано «Волга», а «Итиль» добавлен редакцией Minval для исторической точности) — якобы попытка отыгрывать имперские амбиции:

«Внезапно осознавшие себя наследниками Чингисхана жертвы колониального господства требуют от России развернуть «Итиль». А ещё лучше — заплатить компенсацию за 200 лет угнетения», — возмущается он.

Далее Мардан с ностальгией вспоминает советский проект «поворота северных рек» и уверяет, что именно тогда, в конце 1980-х, русские якобы «осознали себя донорами», кормящими «алма-атинских и ташкентских баев», и встретили распад СССР с «злорадным облегчением».

Пропагандист также не упустил случая вновь нагавкать на Азербайджан:

«Меланхолично напоминаю: Азербайджан был придуман советской властью. Соответственно, никаких «исконных азербайджанских земель» не существует в природе. А вот азербайджанский нацизм — это исторический факт».

Таким образом, в очередной раз под видом «геополитического анализа» Мардан перешёл к прямым оскорблениям в адрес бывших советских республик, попутно отрицая их государственность и историческое право на существование.

Приятно, конечно, что, несмотря на запрет «Роскомпозора», нас в России читают. Правда, с пониманием прочитанного возникают проблемы. Казахстан уж точно не требовал «разворота рек». Так что господину Мардану лучше просто научиться читать. Чтобы не выглядеть персонажем, которому «закон не писан, если писан — то не читан, если читан — то не понят, если понят — то не так».

Показательно и другое. «Набор аргументов» у персонажей типа Мардана — как под копирку, и неважно, о какой республике идёт речь: Украине, Азербайджане, Латвии или Эстонии. Во всех случаях — «вас придумал Ленин», «Кока-Кола старше вас» и т. д. Но здесь кремлёвский пропагандист проявляет некий креатив и объявляет, что, оказывается, «никаких «исконных азербайджанских земель» не существует в природе».

И как это понимать? Россия готовит общественное мнение к «стиранию с карты мира» Азербайджана за «непослушание»? Наши территории будут подарены, ну, скажем, Армении, где Москва намерена заменить Пашиняна на кого-нибудь более управляемого? Или вообще «приватизированы» Россией?

Если кто забыл, план полной депортации азербайджанцев в Сибирь и Казахстан действительно существовал. И теперь Москва решила его реанимировать?

Ну что же, в этом случае вынуждены напомнить: международное право никто не отменял. Международные и двусторонние гарантии безопасности — тоже. И самое главное — на дворе не 1920-й и даже не 1992 год. Азербайджан — состоявшееся государство, которое своё право на существование уже отстояло.

Так что действовать методами XI оккупационной армии уже не получится. Даже если очень хочется. Особенно если вспомнить, чем обернулся «Киев за три дня». А ещё раньше — «новая война за новые территории», ради которой Армению напичкали российским оружием.