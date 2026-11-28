Цена барреля азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,37 или 1,33%, до $101,4, пишет Report.

По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $99,09. На базе FOB в турецком порту Джейхан цена барреля Azeri Light снизилась на $1,37, или 1,4%, до $96,64.

В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена барреля нефти заложена на уровне $65. Самая низкая цена Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года — $15,81 за баррель, а самая высокая — в июле 2008 года, когда она достигла $149,66.

В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.