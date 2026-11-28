Перевозивший военную технику в Ливию конвой, который сопровождал фрегат ВМФ России «Головко», развернулся вблизи Сицилийского пролива в Средиземном море и пропал с радаров. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника из военных и силовых структур.

Изменение курса конвоя произошло 22 ноября, когда в порту Бенгази был подорван корвет Военно-морского флота РФ «Меркурий». В результате атаки судно, как позднее было заметно на спутниковых снимках, затонуло. Украина взяла на себя ответственность за атаку.

Разворот сопровождавших фрегат «Головко» судов — не единичный случай, отмечает Reuters. Еще один конвой РФ, состоящий из трех судов для перевозки военной техники -Maia 1, Lady R и Lady D, — приостановил проход через Средиземное море, сообщил агентству неназванный европейский военный чиновник.

По его данным, в последний раз конвой был зафиксирован 25 ноября у побережья Алжира, перед этим зайдя в Средиземное море через Гибралтарский пролив. Куда после этого отправились военные суда, пока неизвестно. Сотрудник украинской военной разведки и представитель служб безопасности с Ближнего Востока также подтвердили, что российская флотилия изменила курс и не направилась в Ливию.