Члены администрации Трампа переехали в охраняемые военные комплексы из-за угроз, сообщает CNN. Среди них — госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент, генеральный прокурор Тодд Бланш и руководитель администрации Белого дома Стивен Миллер.

По данным телеканала, причиной стали угрозы со стороны Ирана, а также внутри США.

Комитет Палаты представителей по делам вооружённых сил потребовал от Пентагона предоставить отчёт об угрозах, которые привели к переезду чиновников за счёт средств госбюджета.