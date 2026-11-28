О том, как Азербайджан «обскакал» государства ЦА; о без вины виноватом Кыргызстане; бурной деятельности Казахстана и Узбекистана; о Do you speak English; «дерзости» Таджикистана и многом другом – в обзоре Minval Politika.

С 1 января 2027 года стоимость патента на работу для трудовых мигрантов в Москве повысится до 11 тыс. и 15,6 тыс. рублей в зависимости от статуса работодателя. Соответствующие поправки в налоговое законодательство уже утверждены Московской городской думой.

Как передаёт ТАСС, в настоящее время стоимость патента на работу для трудовых мигрантов в российской столице составляет 10 тыс. рублей (порядка 120 долларов) в месяц, и это только авансовый взнос для того, чтобы разрешительный документ оставался действительным. С нового года он составит 11 тыс. рублей (133 доллара) в месяц для мигрантов, занятых в организациях и на объектах индивидуальных предпринимателей, и 15 600 рублей (около 189 долларов) в месяц, если мигрант работает у физических лиц для их личных и домашних нужд.

Также впервые установлен минимальный уровень доходов, необходимых трудовым мигрантам для содержания себя и своей семьи. Если семья состоит не более, чем из двух человек, минимальный показатель доходов определён в 60 тыс. рублей (729 долларов) в месяц. Для семьи из трёх и более человек он увеличивается до 80 тыс. рублей (972 доллара) в месяц. Стоимость патентов в других регионах РФ тоже возрастёт.

Как сообщил ИА «Фергана» основатель сервиса «МиграФорма» Глеб Рывкин, сейчас мигранту для получения патента в Москве приходится тратить 35-36 тыс. рублей (эквивалент 440 долларов). В эту сумму входит ряд процедур, включая экзамен на знание русского языка и медицинское освидетельствование. А с 1 января 2027 года траты пропорционально увеличатся.

Патент необходим мигрантам из безвизовых стран, в частности, Центральной Азии – Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана (напомним, граждане первых двух лидируют по количеству трудовых мигрантов в РФ). Исключение составляют представители государств Евразийского экономического союза — из ЦА в него входят Кыргызстан и Казахстан.

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По подсчётам, приведённым изданием Finprom.kz, Казахстан стал лидером в Центральной Азии по размеру средней пенсии, попав также в ТОП-5 государств ареала СНГ по соответствующему показателю и уступив Азербайджану, занявшему третье место в пенсионном рейтинге (340 долларов). На первом месте – Беларусь, на втором – Россия. Казахстан – на четвёртой позиции в Содружестве с показателем 288,7 в валюте США. Эти страны сформировали верхнюю группу с пенсиями свыше 280 долларов, что отражает более высокий уровень номинальных выплат и, как правило, более развитую бюджетную поддержку пенсионной системы.

Другие государства Центральной Азии и СНГ отличаются значительно меньшими размерами выплат для пожилых граждан. В частности, в Узбекистане средняя пенсия составила около 134 долларов, в Кыргызстане — 128,4 доллара. Наименьший показатель среди представленных стран пришёлся на Таджикистан: всего 68,8 доллара. Такая дифференциация во многом обусловлена разницей в экономическом развитии, структуре занятости, нагрузке пенсионной системы на государственный бюджет, пишет издание со ссылкой на Статкомитет СНГ.

Подчёркивается, однако, что на фоне других стран Казахстан выглядит аутсайдером по сохранению покупательной способности пенсий: за четыре года их реальный рост был зафиксирован лишь дважды, да и то символический.

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Необходимость владения английским языком, пусть даже на невысоком уровне, уже стала прописной истиной, однако государства Центральной Азии далеки, по этой части, от преуспевания. И самым низким уровнем владения английским отличился Таджикистан: в мировом индексе EF English Proficiency Index за 2026 он показал самый низкий результат в ЦА, заняв 110-е место из 117 стран и территорий. Туркменистан вышел на 71-е место, Кыргызстан – на 90-е, Казахстан занял 99-ю позицию, Узбекистан — 101-ю. А возглавила мировой рейтинг Швеция.

Казахстан

К 35-летию независимости республики казахстанцы оценили курс её развития. Как следует из опроса, проведённого Казахстанским институтом стратегических исследований (КИСИ), большинство жителей страны – 93% — считает, что страна развивается в правильном направлении. Наиболее высокая поддержка зафиксирована среди молодёжи в возрасте от 18 до 29 лет — 95,1%.

Также из результатов опроса, в котором приняли участие 8 105 человек из всех регионов страны, явствует, что главной ценностью для них (во всех возрастных категориях) является независимость Казахстана.

Участники опроса, кроме того, высоко оценили ключевые направления государственной политики страны, и более всего — меры по укреплению единства, обеспечению верховенства закона, развитию культуры, образования и науки.

Исследователи уделили особое внимание принципу «Слышащего государства», коим провозгласил себя Казахстан. Положительную оценку реализации этого принципа дали 82,4% респондентов. В молодёжной среде (18 – 29 лет) этот показатель достиг 89,6%, а среди граждан старше 61 года — 77,6%.

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Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели переговоры в Кремле, главными темами которых стали двусторонние отношения, включая торгово-экономические; развитие искусственного интеллекта и цифровизациии; проекты в сферах энергетики, промышленности, транспорта и логистики.

По информации пресс-службы Акорды (официальная резиденция главы РК и штаб-квартира его администрации), Токаев отметил, что 2026 год объявлен в Казахстане Годом развития искусственного интеллекта. В рейтинге ООН по уровню электронного правительства и развитию человеческого капитала республика поднялась с 24-го на 16-е место в мире.

Токаев также подчеркнул успешную работу российских компаний на казахстанском рынке, особо выделив «Сбер» и «Яндекс Казахстан». По его словам, высокотехнологичный бизнес России широко представлен в стране, и власти оказывают ему всестороннюю поддержку. Казахстан, сказал президент, изучает российский опыт в сфере кибербезопасности.

Что касается товарооборота между РК и РФ, он приблизился к 30 млрд долларов (расчёты в национальных валютах превысили 90%). Из 178 совместных проектов в области экономики 124 уже реализованы, остальные близки к завершению.

Обсуждалась и международная повестка. Токаев поздравил Путина с итогами визита в Китай и трёхсторонней встречей лидеров КНР, США и РФ в Шэньчжэне, положительно оценив принятую ими «оптимальную по содержанию» декларацию.

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Президент США Дональд Трамп выступил против дата-центров за рубежом: под ударом — «Долина ЦОДов» в Экибастузе, передаёт ИА «Фергана». Оно приводит информацию The Guardian, в соответствии с которой Трамп пригрозил крупными штрафами американским технологическим компаниям, которые строят центры обработки данных (ЦОД) за пределами страны. По его словам, дата-центры американских компаний должны оставаться на территории США.

«Мы не позволим размещать центры обработки данных в других странах, потому что Китай заберёт их все, а мы этого не допустим. И мы будем налагать огромные штрафы на компании, которые попытаются это сделать», — заявил американский лидер.

«Фергана» полагает, что заявление Трампа о штрафах для американских компаний, строящих дата-центры за рубежом, может создать дополнительные риски для проекта Data Center Valley в казахстанском Экибастузе, в котором участвует американская компания Firebird. Летом текущего года правительство Казахстана, Firebird и NVIDIA объявили о соглашениях по развитию Data Center Valley (проект «Долина ЦОДов», в рамках которого планируется создать один из крупнейших в Евразии вычислительных кластеров для ИИ). Общий объем заявленных инвестиций в него достигает 10 млрд долларов. Инициатива предусматривает создание вычислительного кластера примерно на 100 тыс. современных графических процессоров (GPU).

В октябре Firebird сообщила о получении экспортной лицензии США на поставку 45 тыс. графических процессоров NVIDIA — Grace Blackwell для первой очереди проекта. Строительство уже началось, коммерческий запуск запланирован на третий квартал 2027 года.

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Американская инвестиционная компания Eldridge приобретёт доли российского «Лукойла» в двух крупнейших нефтегазовых проектах Казахстана – Тенгизе и Карачаганаке, сообщает ИА «Фергана» со ссылкой на Forbes Kazakhstan. По информации источника издания, в сделку включены принадлежащие «Лукойлу» 5% в проекте «Тенгизшевройл» и 13,5% в Карачаганакском проекте. На закрытие сделки может потребоваться около года.

26 ноября стало известно о заключении окончательного соглашения о приобретении зарубежных активов «Лукойла». Покупателем выступает международный консорциум, в который, помимо Eldridge, входят Корпорация международного финансирования развития США (DFC), инвестиционная компания Catena Investment Holding из ОАЭ, и финансовая группа Xtellus Partners.

Речь идёт о покупке LUKOIL International GmbH — компании, через которую «Лукойл» владеет активами за пределами России. Сделка предусматривает обмен акциями: консорциум передаст ограниченные в обращении акции ПАО «Лукойл» и других российских компаний в обмен на 100% долей LUKOIL International GmbH.

Стоимость сделки официально не озвучивается, но издание Upstream оценивает зарубежное подразделение LUKOIL International примерно в 20 млрд долларов.

Пока неизвестно, потребуется ли для перехода казахстанских активов к новым владельцам отдельное согласование с государственными органами республики. Forbes Kazakhstan обратился за комментариями в Министерство энергетики, «КазМунайГаз» и ТОО «Тенгизшевройл», но ответы не получил.

В Казахстане «Лукойл», помимо долей в проектах Тенгиз и Карачаганак, владеет 100% ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия», управляющего заводом по производству смазочных масел в Алматинской области. Кроме того, в 2023 году «КазМунайГаз» и «Лукойл» заключили соглашения об освоении участков недр Каламкас-море, Хазар и Ауэзов в казахстанском секторе Каспийского моря. Доля российской компании в этом проекте составляет 50%. Данные активы также могут быть включены в периметр сделки, однако подтверждения этой информации пока нет.

Узбекистан

Республика, похоже, активно осваивает Ближний Восток – после государственного визита Шавката Мирзиеева в Оман в середине ноября (Minval Politika его осветила), президент отправился по приглашению короля Абдаллы II ибн аль-Хусейна в Иорданию. По данным пресс-службы Мирзиеева, стороны подписали (как и в Омане) Соглашение об установлении отношений стратегического партнёрства между двумя странами, а также ряд других документов, касающихся сотрудничества в сферах преференциальной торговли, энергетики, управления водными ресурсами, и т.д.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества обозначены торговля, инвестиции, транспорт и логистика, горнодобывающая промышленность; иные.

Как информирует «Газета» (РУз), на совещании, проведённом Мирзиеевым, были обсуждены итоги его в визитов в Оман и Иорданию. Отмечалось, в частности, что в Маскате стороны подписали более 30 документов, сформировали портфель проектов на 5 млрд долларов. А в Иордании принято 19 двусторонних документов, включая соглашение о преференциальной торговле.

Не менее масштабной остаётся повестка с Турцией. Узбекистан ставит целью довести двустороннюю торговлю с этой страной до 5 млрд долларов США. Отмечалось, что на первом заседании совместного совета по поддержке бизнеса, состоявшемся недавно в Ташкенте с участием 150 турецких компаний, достигнуты инвестиционные и торговые договорённости на 11,2 млрд долларов.

«Газета» задалась вопросом, почему Узбекистан расширяет круг партнёров на Ближнем Востоке. По мнению экспертов, через порты Омана узбекские товары могут выйти на рынки Южной Азии и Восточной Африки, а продукцию из узбекского сырья можно было бы производить в Иордании для экспорта в США и ЕС.

Руководитель сектора по изучению передового зарубежного опыта Баходир Алиханов из Агентства стратегического развития отметил заинтересованность Узбекистана в привлечении капитала суверенных инвестиционных фондов и частных инвестиций. Но и сам Узбекистан тоже представляет интерес для ближневосточных государств — позволяет диверсифицировать их зарубежные инвестиции, укрепить продовольственную безопасность и расширить доступ к ресурсному и промышленному потенциалу Центральной Азии.

По мнению Алиханова, сближение с Маскатом и Амманом позволяет Ташкенту расширить географию дипломатического присутствия на Ближнем Востоке, укрепляя взаимодействие как с государствами Персидского залива, так и со странами Восточного Средиземноморья.

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Россия лидирует по числу совместных предприятий в Узбекистане – по состоянию на начало ноября их количество достигло 1 044. Такой объём сотрудничества подчёркивает высокий уровень экономической интеграции двух стран и востребованность российских компетенций в ключевых отраслях республики, информирует «Восточный экспресс 24».

При этом Узбекистан активно развивает партнёрство и с другими государствами. Так, второе место по количеству СП с РУз занимает Китай (979), третье – Турция (595). Далее следуют Казахстан – 347, и Южная Корея – 208.

Подчёркивается, что устойчивый интерес бизнеса к совместной работе поддерживается за счёт межгосударственных соглашений, упрощения регуляторных процедур и развития транспортно-логистических коридоров.

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Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил предоставление Узбекистану пакета финансирования на 800 млн долларов США. Согласно информации ВБ, эта сумма предназначена для поддержки реформ в семи ключевых направлениях в РУз, включая улучшение экономических и социальных возможностей женщин; повышение конкурентоспособности частного сектора; развитие цифровой экономики; предоставление надёжных современных энергетических услуг; повышение устойчивости фермерских хозяйств.

Особо отмечается поддержка Узбекистана в ускорении и упрощении торговли, в том числе, в контексте содействия интеграции страны в мировую экономику и её вступления в ВТО.

Кыргызстан

Европейский союз (ЕС) рассматривает запрет операций с криптовалютными платформами и поставщиками криптоуслуг, зарегистрированными в Кыргызстане. Такая мера включена в проект 22-го пакета санкций против России, сообщает ИА «Фергана» со ссылкой на RFE/RL, редакция которого ознакомилась с соответствующими документами. Мера охватывает кыргызский криптовалютный сектор целиком, позволяя запретить операции без отдельного включения каждой платформы в санкционные списки.

В документе, который цитирует RFE/RL, утверждается, что Кыргызстан стал международным центром обхода европейских санкций посредством криптовалют. Его авторы также заявляют, что кыргызские власти, несмотря на публичные сообщения о таких операциях и обращения Еврокомиссии, систематически не обеспечивали их пресечение.

Правовую возможность вводить ограничения против криптосектора целой страны Евросоюз предусмотрел в июле 2026 года при принятии 21-го санкционного пакета. Тогда же ЕС расширил запрет операций на 14 связанных с криптовалютами платформ, расположенных в нескольких государствах, включая Кыргызстан.

Таджикистан

Республика официально уведомила Организацию Объединённых Наций о своём выходе из Международного уголовного суда (МУС). Западные СМИ отметили, что именно в этот день в Душанбе находился с визитом президент России Владимир Путин, передаёт Eurasia Today.

Напомним, в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест президента РФ (Москва юрисдикцию международного уголовного суда не признаёт).

Как информирует центрально-азиатское издание, после 2025 года Евросоюз обвинял Душанбе в неисполнении ряда положений МУС. Таджикистан же обвиняет суд в политизации и предвзятости — в итоге он объявил о выходе из Римского статута, а теперь в целом из Международного уголовного суда.

До 2024 года Таджикистан был единственной страной СНГ, состоящей в МУС (в том же году официально присоединилась к Римскому статуту Армения). Из стран Центральной Азии Римский статут МУС, кроме Таджикистана, подписали Кыргызстан и Узбекистан, причём, до сих пор они не числятся в списке государств-участников Римского статута, поскольку соответствующий документ ратифицирован ими не был.