Дорожная полиция Азербайджана выявляет «очаги аварийности» с помощью искусственного интеллекта, а затем усиливает работу полицейских на этих участках.

Об этом заявил начальник отдела по связям с общественными организациями Гласного управления ГДП Эльвин Гаджиев, сообщает Report.

«С помощью искусственного интеллекта мы определяем участки, где чаще регистрируются ДТП и высок риск аварий. Такие участки мы называем «очагами аварийности», — пояснил Гаджиев.

По его словам, на каждом таком участке дорожная полиция подробно изучает причины ДТП. При этом специалисты оценивают состояние дорожной инфраструктуры и уровень освещенности, учитывают невнимательность водителей и другие факторы риска.

По результатам анализа дорожная полиция усиливает работу на этих участках. Как отметил Гаджиев, управление внедряет цифровые технологии, чтобы улучшить организацию дорожного движения и сократить число ДТП.