В Армении постепенно происходит непростой, но важный политический и общественный сдвиг. Страна начинает приспосабливаться к региональной реальности, в которой будущее Южного Кавказа все больше связывается не с территориальными претензиями и противостоянием, а с миром, транспортной связанностью и экономическим сотрудничеством. И хотя этот процесс сопровождается болезненными дискуссиями, сопротивлением малой части армянского общества и эмоциональными протестами, Ереван уже делает шаги, которые еще несколько лет назад казались практически невозможными.

Показательным в этом отношении стал минувший четверг, 26 ноября. В этот день прозвучали заявления премьер-министра Никола Пашиняна, спикера парламента Алена Симоняна, состоялась встреча представителей армянского и азербайджанского гражданского общества в рамках инициативы «Мост мира», а Москва вновь выступила с критикой американского проекта TRIPP. Все это позволяет увидеть, насколько разные политические силы воспринимают происходящие в регионе изменения.

Одним из наиболее примечательных стало заявление Пашиняна о том, что Армения должна сделать принципиальный выбор между продолжением конфликта и реализацией мирной повестки. Отвечая на вопрос журналистов о военном пантеоне «Ераблур», где похоронены погибшие армянские военнослужащие, премьер-министр заявил:

«Либо военный пантеон «Ераблур» будет продолжать расширяться, либо мы будем придерживаться принципов, зафиксированных в парафированном мирном соглашении».

Глава правительства добавил, что необходимо исходить из принципов парафированного в Вашингтоне мирного соглашения.

Это не просто эмоциональная реплика. Пашинян фактически противопоставил два сценария: возвращение к логике войны, неизбежно сопровождаемой новыми человеческими потерями, и принятие условий, позволяющих закрепить мир. Армянский премьер открыто говорит о необходимости преодолеть прежние представления, которые десятилетиями определяли внешнюю и внутреннюю политику страны. Пашинян пытается донести до общества, что устойчивый мир невозможен, если территориальные претензии сохраняются в политическом сознании и продолжают воспроизводиться через лозунги.

Не менее показательной стала дискуссия вокруг новых биометрических паспортов Армении, в которых местом рождения выходцев из Карабаха указывается Азербайджан. Министр внутренних дел Арпине Саргсян объяснила, что решение обусловлено международными стандартами ICAO и ISO, а также необходимостью избежать проблем при пересечении международных границ. По ее словам, при указании населенного пункта руководствуются международным перечнем географических наименований, в котором нет названий, используемых протестующими в предпочитаемой ими форме. Она также подчеркнула, что заполнение соответствующей графы не является индивидуальным выбором каждого гражданина, а определяется государством с учетом международных правил и признанного статуса территории.

На следующий день тему продолжил секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян. На вопрос о том, почему в паспортах указывается Азербайджан, он ответил предельно прямо: «Ну а где они родились? Существовала ли в то время страна под названием «Арцах»?»

А когда протестующие заявили, что «Арцах — это Армения», Симонян поинтересовался:

«Тогда что вы здесь делаете?»

Секретарь совбеза также напомнил, что самопровозглашенная шобла была распущена ее собственными представителями, а не существует в качестве признанного государства. Разумеется, такое реваншистам слышать больно, но им все же стоит осознать и принять, что представители армянской власти уже не пытаются поддерживать политическую иллюзию.

Но для части оппозиционных сил в Армении карабахская тема остается главным инструментом политической мобилизации. Они обвиняют правительство в предательстве, требуют продолжать борьбу за «Арцах» и пытаются представить любые шаги к нормализации отношений с Баку как капитуляцию. Как бы сторонники реваншистской риторики не демонстрировали свое недовольство правительственным курсом, не стоит смешивать громкость уличных выступлений с реальным общественным консенсусом. Большинство жителей Армении понимают, что возвращение к прежней конфронтации не предлагает экономической или политической перспективы.

Пашинян как раз и делает ставку на то, что общество должно оценивать мир не через призму символических потерь и прежних лозунгов, а через возможность избежать новых войн, открыть границы, восстановить коммуникации и получить экономические преференции от нормализации. И важнейшим испытанием для этой стратегии станет новая Конституция Армении. Опубликованный 23 ноября проект исключает из преамбулы отсылки к Декларации независимости 1990 года с территориальными претензиями к Азербайджану.

Пашинян заявил, что после принятия новой конституции мирное соглашение с Азербайджаном будет подписано и ратифицировано, а мир приобретет «институциональный, устойчивый и необратимый» характер. Более того, он поставил на карту собственную политическую репутацию, пообещав уйти в отставку в случае отклонения документа на референдуме и не баллотироваться на следующих выборах в 2031 году, если проект будет одобрен.

Кроме того, особое значение имеет и развитие гражданского диалога. 26–27 ноября в Армении состоялась уже пятая встреча представителей гражданского общества Азербайджана и Армении в рамках инициативы «Мост мира». В ней участвуют около 60 представителей двух стран. В повестке — реализация мирной программы, согласованной на вашингтонском саммите 8 августа 2025 года, укрепление доверия, экономическое сотрудничество, развитие транспортных коммуникаций, гуманитарные вопросы, образование и установление долгосрочных прямых контактов между гражданами. Люди, которые еще недавно воспринимали друг друга исключительно через призму конфликта, теперь встречаются, обсуждают совместное будущее и ищут точки соприкосновения.

Символично и участие Алена Симоняна, который 26 ноября встретился с участниками круглого стола и ответил на их вопросы. Инициатива получает возможность прямого взаимодействия с представителями политического руководства.

«Мост мира» важен прежде всего потому, что нормализация не может ограничиваться договоренностями президентов и правительств. Если в обществе сохраняется образ другой стороны как вечного противника, даже подписанное соглашение останется уязвимым. Поэтому прямые контакты, совместные дискуссии и постепенное восстановление доверия имеют самостоятельную ценность.

Практическим продолжением мирного процесса становится проект TRIPP. 23 ноября было объявлено о переходе к практической фазе проекта. Уже спустя три дня правительство Армении одобрило соглашение, которое предстоит подписать с компанией TRIPP Development Company. Пашинян сообщил о продвижении к следующему этапу реализации инициативы.

Ранее, 7 ноября, Армения, Азербайджан и США объявили о создании трехсторонних технических групп по транспортному сообщению и передаче электроэнергии для проработки практических параметров будущей инфраструктуры.

Встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Дублине 12 ноября также продемонстрировала, что стороны переходят от общих политических деклараций к конкретным вопросам. Обсуждались делимитация границы, торговля, транспортные связи, электроэнергетика и меры укрепления доверия.

Тут есть и данные в цифрах. Армянская сторона заявила, что с ноября прошлого года через территорию Азербайджана в Армению было доставлено 105 тысяч тонн грузов. Это уже не абстрактная перспектива сотрудничества, а существующая экономическая практика. Для Армении открытие коммуникаций означает возможность выйти из транспортной изоляции, расширить торговлю и получить доступ к новым региональным маршрутам. Для Азербайджана — восстановление полноценной транспортной связанности с Нахчываном и укрепление позиций в системе международных перевозок.

На фоне этих процессов нельзя не заметить реакции России и Ирана. Так, 26 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за развитием TRIPP. Она также заявила, что проект не должен создавать новых разделительных линий на Южном Кавказе, а при его реализации необходимо учитывать интересы России и Ирана. В противном случае, по ее словам, инициатива обречена на провал. TRIPP, который не предполагает изменений государственных границ или передачи суверенитета над территориями третьим сторонам, почему-то вызывает опасения у внешних игроков.

Поскольку Южный Кавказ перестал быть пространством, в котором все процессы должны проходить исключительно через посредничество традиционных центров силы, Азербайджан и Армения самостоятельно выстраивают отношения, опираясь на собственные интересы и новые международные механизмы.

Это не всем нравится, оно и понятно.

Сегодня Армения находится на важном историческом рубеже. Страна постепенно отходит от политики, в которой карабахский конфликт служил основой национальной мобилизации, определял внешнеполитические ориентиры и оправдывал зависимость от внешних покровителей. Внутри Армении сохраняются силы, заинтересованные в сохранении прежней повестки. Но реальность уже меняется. Армянские власти признают международно-правовой статус Карабаха, приводят государственные документы в соответствие с международными стандартами, обсуждают конституционные изменения, развивают транспортное сотрудничество и поддерживают прямой диалог с азербайджанским обществом.

Эти процессы подтверждают правильность избранного курса, поскольку устойчивый мир возможен только при взаимном признании территориальной целостности, отказе от реваншизма и переходе к практическому сотрудничеству.

Перед Арменией стоит выбор между воспроизводством конфликта и созданием будущего. И чем больше практических преимуществ будет приносить мир, тем сложнее сторонникам реванша будет убеждать общество в привлекательности возвращения к прежнему противостоянию.