На фоне продолжающейся геополитической напряжённости Соединённые Штаты объявили о введении самого масштабного за последние годы пакета санкций против Ирана. Под ограничения попали более 115 физических и юридических лиц, включая компании, суда и посредников, вовлечённых в экспорт иранской нефти. Вашингтон заявил, что главная цель этих санкций — перекрыть Ирану доступ к его основному источнику доходов и ограничить возможности финансирования региональных прокси-групп.

На этом фоне возрастают риски не только для мировой, но и для региональной энергетической стабильности, включая Южный Кавказ и Каспийский регион. В частности, Азербайджан, как важный энергетический узел, заинтересован в сохранении устойчивости региональных рынков и безопасности соседних стран.

Тему последствий новых санкций и их возможного влияния на региональный нефтяной рынок, а также на безопасность вблизи границ Азербайджана для Minval Politica прокомментировали депутаты Милли Меджлиса, специализирующиеся на экономике.

Депутат Вугар Байрамов отметил, что, несмотря на продолжающееся введение санкций, Иран по-прежнему экспортирует нефть, и даже наблюдается рост объёмов её экспорта.

«К примеру, в июне 2025 года ежедневный экспорт нефти Ирана составил 1,7 миллиона баррелей. Это означает, что за месяц теоретически Иран экспортировал около 50 миллионов баррелей нефти. Если учитывать среднюю цену за баррель на мировом рынке, то такой объём экспорта мог бы принести Ирану около 3,6 миллиарда долларов», — заявил депутат.

По его словам, в 2024 году Иран ставил целью достичь суточного объёма экспорта в 1,4 миллиона баррелей. Это говорит о том, что Иран намерен и дальше продолжать экспорт нефти, несмотря на внешнее давление.

«С геополитической и экономической точки зрения усиление санкционного давления может создать определённые риски и барьеры для иранского экспорта. Однако на данный момент нет оснований полагать, что Иран откажется от поставок нефти на международные рынки», — отметил Байрамов.

Он также подчеркнул влияние санкций на глобальные нефтяные рынки:

«Только за последнюю неделю цена на нефть марки Brent выросла на 7 %. Сейчас стоимость одного барреля нефти этой марки приближается к 74 долларам. Это напрямую связано с ужесточением санкций, а также с ростом напряжённости в экономических отношениях между ведущими мировыми державами», — сказал депутат.

В завершение Байрамов указал, что ужесточение санкций в отношении Ирана может оказать не только глобальное, но и заметное влияние на региональный нефтяной рынок. По его словам, ограничение иранского экспорта способно привести к снижению предложения нефти в регионе, что, в свою очередь, может вызвать рост цен и усилить конкуренцию между поставщиками.

«Если санкции будут расширены и затронут не только Иран, но и, например, Россию, это может оказать дополнительное влияние на рынок нефти. Однако такие эффекты, как правило, краткосрочные или среднесрочные. В то же время можно ожидать, что Иран продолжит своё присутствие на нефтяном рынке. При дальнейшем углублении и географическом расширении санкций возможен новый рост цен на нефть», — заключил депутат Милли Меджлиса.

Депутат Тахир Миркишили отметил, что новые санкции, введённые Соединёнными Штатами против Ирана, направлены против лиц, компаний и судов, которые являются частью глобальной сети, занимающейся продажей иранской нефти.

«На сегодняшний день около 90 % иранской нефти экспортируется в Китай. В связи с этим США усиливают давление не только на Иран, но и на Китай, пригрозив ввести 100 % пошлины на китайские товары, если Пекин не прекратит закупки иранской нефти», — заявил депутат.

По его словам, основная цель санкций — лишить Иран его ключевого источника дохода. Однако наибольшее экономическое воздействие эти меры могут оказать именно на китайскую экономику.

«Страны региона практически не осуществляют импорт иранской нефти, поэтому прямое влияние этих санкций на соседние государства будет минимальным», — подчеркнул Миркишили.

Тем не менее депутат предупредил, что экономическая изоляция Ирана, ухудшение социально-экономической ситуации в стране и рост общественного недовольства могут стать источником потенциальной угрозы для всего региона.

«Если в Иране начнутся массовые волнения, ухудшится ситуация с безопасностью и углубятся экономические проблемы, это создаст серьёзные риски как для самого государства, так и для соседних стран. Ни одна страна региона, включая Азербайджан, не заинтересована в хаосе и росте терроризма по соседству. Подобные процессы могут дестабилизировать всю региональную систему», — заявил депутат.

В завершение Миркишили выразил надежду на дипломатическое решение:

«Надеюсь, что в будущем экономические отношения между США и Ираном будут урегулированы посредством переговоров. Азербайджан всегда заинтересован в том, чтобы наш регион жил в мире и процветании», — заключил он.

Депутат Мушфиг Джафаров отметил, что с возвращением Дональда Трампа к власти в США вновь активизировалась жёсткая санкционная политика Белого дома в отношении Ирана.

«Трамп открыто заявил о своей цели — полностью прекратить экспорт нефти из Ирана. Во время своего первого президентского срока он уже в значительной степени добился этого. В результате введённых им ограничений экономика Ирана, в значительной степени зависящая от экспорта нефти, в 2019–2020 годах серьёзно ослабла», — подчеркнул депутат.

По словам Джафарова, когда в 2020 году истёк срок действия ряда санкций ООН против Ирана, администрация Трампа стремилась заменить их ещё более жёсткими мерами. Однако тогда этого не удалось достичь из-за отсутствия поддержки со стороны Европейского союза.

«В период президентства Джо Байдена контроль над ограничениями на экспорт иранской нефти ослаб. Администрация Байдена, пусть и неофициально, но создавала Ирану условия для экспорта нефти», — отметил он.

Теперь же, как заявил Джафаров, администрация Трампа ввела самый масштабный на сегодняшний день пакет санкций против Ирана. Более 115 ограничений, принятых сейчас, являются частью новой кампании максимального давления на Тегеран и, по сути, представляют собой крупнейший санкционный пакет с момента начала этой политики.

«Эти меры направлены на то, чтобы остановить получение прибыли элитами режима, которые, по мнению Вашингтона, угрожают безопасности США. На самом деле эти меры направлены против морской транспортной деятельности Мохаммада Хусейна Шамхани, сына Али Шамхани, главного советника верховного духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи», — заявил депутат.

Джафаров также напомнил, что в апреле и мае между Вашингтоном и Тегераном состоялись пять раундов переговоров, целью которых было смягчение санкций в обмен на сворачивание иранской ядерной программы. Однако после отказа Тегерана принять предложения США и появления разведданных о планах Ирана по созданию усовершенствованного ядерного оружия американская сторона нанесла удар по ядерным объектам Ирана в прошлом месяце.

«Я считаю, что противостояние между двумя столь мощными государствами — это глобальная проблема. Ведь сферы влияния и США, и Ирана весьма обширны», — заключил депутат.