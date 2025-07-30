Власти США утвердили санкции против 50 физических и юридических лиц из Ирана, а также более полусотни контролируемых этой страной судов, которые участвовали в торговле нефтью. Согласно заявлению Минфина США, это крупнейший подобный санкционный пакет с 2018 года.

«Более 115 санкционных мер, введенных сегодня, являются крупнейшими на сегодняшний день с момента начала администрацией [президента США Дональда] Трампа кампании по оказанию максимального давления на Иран. Эти меры ставят Америку на первое место, направляя удар по элите режима, которая получает прибыль, пока Тегеран угрожает безопасности Соединенных Штатов», — отмечается в заявлении министра финансов Скотта Бессента.

Уточняется, что попавшие под санкции лица, компании и суда были частью глобальной сети, которая занималась торговлей иранской нефтью. В частности, они связаны с 20 странами и юрисдикциями, включая Бельгию, Великобританию, Гонконг, Индию, Италию, Кипр, Маршалловы Острова, ОАЭ, Панаму, Румынию, Сингапур, Турцию, Францию и Швейцарию.