Художнику армянского происхождения Ивану Айвазовскому (Ованесу Айвасяну) был установлен бюст на территории Азербайджана без согласия нашей стороны, что стало возможным благодаря российским миротворцам. Этот шаг был незаконным и расценивается как проявление неуважения России к суверенитету Азербайджанской Республики.

Как передаёт Minval Politika, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление специального представителя президента России Михаила Швыдкого по поводу демонтажа бюста Айвазовского, а также тот факт, что агентство ТАСС вновь использовало для азербайджанского города Ханкенди название «Степанакерт».

По словам А. Гаджизаде, демонтаж подобных так называемых памятников, установленных в период оккупации азербайджанских территорий, является логичным, обоснованным и правомерным шагом.

«Заявления господина Швыдкого о якобы “отмене русской культуры” в Азербайджане — очередная ложь. Несмотря на явный дисбаланс в культурных отношениях между двумя странами, в Азербайджане никто не отменял русскую культуру. У нас действуют русский театр, русскоязычные школы и издания. В то же время в России нет ни театра, ни школ, ни газет и журналов на азербайджанском языке. Несмотря на это, Азербайджан не обвиняет Россию в “отмене” азербайджанской культуры. Однако российским высокопоставленным чиновникам следует понимать, что если антииазербайджанские заявления и действия продолжатся, данный дисбаланс может быть пересмотрен», — подчеркнул представитель МИД.

Он также выразил сожаление, что господин Швыдкой, недавно побывавший в Шуше, не нашёл в себе смелости осудить акты вандализма в отношении памятников Натаван, Узеира Гаджибейли, Бюльбюля и других выдающихся деятелей азербайджанской культуры, а также разрушения, совершённые на освобождённых территориях.

«Факт того, что официальное государственное агентство России ТАСС называет город Ханкенди “Степанакертом”, расценивается как неуважение к территориальной целостности Азербайджана и оскорбительный шаг», — добавил Гаджизаде.

В этой связи он напомнил российской стороне, что ещё в 1923 году, на исконных азербайджанских землях, при создании Нагорно-Карабахской автономной области, название города Ханкенди было незаконно изменено на «Степанакерт» в честь большевика Степана Шаумяна, организовавшего совместно с дашнаками резню азербайджанцев. Это переименование изначально носило антиазербайджанский характер.

«Мы ожидаем, что российская сторона прекратит искажение азербайджанских топонимов и использование названий, применявшихся сепаратистским режимом. В противном случае, руководствуясь принципом взаимности, Азербайджан может начать обозначать ряд населённых пунктов России их исконными названиями.

Мы также ожидаем от агентства ТАСС извинений и соответствующего исправления. В противном случае в отношении деятельности ТАСС в Азербайджане будут предприняты соответствующие меры в рамках законодательства», — заключил Айхан Гаджизаде.