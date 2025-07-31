Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, российское государственное агентство ТАСС вновь отметилось информационной диверсией — на этот раз под видом культурной «озабоченности». В свежем материале агентство с явным недовольством сообщает, что в Ханкенди снесли памятник Айвазовскому.

Во-первых, использование названия «Степанакерт» вместо общепризнанного Ханкенди — не просто стилистическая ошибка. Это осознанный политический сигнал, направленный на подрыв суверенитета Азербайджана и легитимизацию сепаратизма, который Баку уже навсегда закрыл.

Во-вторых, сам памятник был установлен в декабре 2021 года в разгар присутствия российских миротворцев в Карабахе — не по согласованию с Баку, а в рамках сомнительного проекта «Аллея российской славы». Причем установлен он был руками тех же миротворцев и сепаратистов, которых сегодня уже нет. Как и самого монумента.

Москва в лице ТАСС продолжает ретранслировать нарративы, раздражающие Баку. То, что должно быть воспринято как восстановление суверенитета и архитектурного порядка, в подаче российской стороны представляется как акт «вандализма».

Судя по всему, в некоторых кабинетах Кремля до сих пор не осознали: Карабах — это Азербайджан, и любые «культурные проекты» в этом регионе без согласования с Баку — это не жест доброй воли, а враждебная акция.