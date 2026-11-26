Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал Владимира Путина «гроссмейстером политики» и «исторической фигурой», отметив его тщательную подготовку к переговорам и глубокое понимание обсуждаемых вопросов.

«Президент Путин очень организован. Он, безусловно, гроссмейстер политики, он историческая фигура. Он всегда очень хорошо подготовлен, очень вдумчив, делает много заметок во время разговора, а затем очень конкретно излагает позицию. Совершенно очевидно, что он очень глубоко понимает суть обсуждаемых вопросов», – заявил Кушнер в интервью главе немецкого медиаконцерна Axel Springer SE Матиасу Депфнеру.

Так американский спецпосланник ответил на вопрос о подготовке делегации США к контактам в Кремле и переговорам с российским лидером по урегулированию конфликта в Украине.

В ходе беседы Кушнер также признал, что переговоры по территориальному вопросу зашли в тупик. По его словам, к такому выводу он и спецпосланник США Стив Уиткофф пришли после продолжительных встреч с Путиным.

Американская сторона, как рассказал Кушнер, пытается сначала согласовать послевоенное устройство и гарантии безопасности, чтобы найти решение, при котором обе стороны будут чувствовать себя защищенными. Он выразил надежду, что такой подход поможет продвинуться и в обсуждении территориальных разногласий.

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, Кушнер назвал стандартом статью 5 Североатлантического договора. По его мнению, предоставление Киеву гарантий, сопоставимых с обязательствами стран НАТО друг перед другом, стало бы значительным достижением. При этом он считает, что Украина пока добивается более конкретных обязательств, чем Вашингтон готов предложить.

Кушнер также отверг утверждения о том, что администрация Дональда Трампа оказывает давление на Киев. По его словам, США выступают посредником и продолжают поддерживать Украину, в том числе предоставляя разведывательную информацию.

Отдельно спецпосланник раскритиковал европейскую политику в отношении конфликта. Он заявил, что страны Европы за время войны закупили у России энергоресурсы более чем на $250 млрд, и утверждал, что таким образом заплатили Москве больше, чем выделили Киеву.