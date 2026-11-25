Глава МИД Ирана Аббас Арагчи обвинил Израиль в попытке втянуть США в новую войну с Тегераном под предлогом якобы ведущейся на иранских фармацевтических заводах разработки химического оружия.

«Цель – обмануть США и через них развязать новую войну, тем самым подвергая опасности жизни больных в Иране», – говорится в заявлении министра.

Арагчи также напомнил, что Израиль не присоединился ни к одной из конвенций о запрете ядерного, химического и биологического оружия. По его словам, израильская армия атаковала семь стран региона и удерживает под оккупацией территории трех из них.

«Только за последний год Израиль втянул США в две безрезультатные войны против Ирана», – подчеркнул глава иранского МИД.

Накануне министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран работает над созданием химического оружия, и пообещал не допустить этого.