Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за то, что он поделился его выступлением на своей социальной платформе.

«Хочу выразить благодарность президенту Дональду Трампу за то, что он поделился моим выступлением на своей социальной платформе по поводу партнёрства между США и Азербайджаном, а также за его приверженность повестке мира — как в глобальном масштабе, так и в нашем регионе — которую я озвучил на Глобальном медиафоруме в Шуше.

Ещё раз хочу подчеркнуть нашу поддержку видения президента Трампа и его усилий по продвижению мира и стабильности во всём мире, включая наш регион. Нас объединяют общие ценности, такие как важность семейных традиций, и мы сохраняем надежду, что отношения между США и Азербайджаном выйдут на новый уровень в период его президентства», — отметил Алиев в соцсети Х.

Президент Азербайджана также пожелал Трампу дальнейших успехов во всех его начинаниях на пути к достижению этой цели.