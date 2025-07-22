Президент США Дональд Трамп поделился на своей странице в Truth Social фрагментом выступления Ильхама Алиева на III Шушинском глобальном медиафоруме.

Как ранее сообщал Minval, президент Азербайджана поблагодарил Трампа за стремление помочь Баку и Еревану достичь договорённости. Он отметил, что, несмотря на занятость глобальной повесткой, Трамп не упускает из виду ситуацию на Южном Кавказе.

Алиев добавил, что в Азербайджане рады его победе и пожелал ему довести начатое до конца — в том числе «высушить вашингтонское болото до дна».