Совет президента Азербайджана Ильхама Алиева украинцам — «никогда не соглашаться на оккупацию» — обнажил нерв российской пропаганды. Z-каналы сорвались на крик: «Азербайджан идёт по стопам Украины!», «Баку стал врагом!», «Готовимся к войне на Каспии!».

У этой истерики есть очень простая причина. Куда больше, чем бомб и ракет, в России боятся правды. Именно той правды, которую озвучил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава государства не называл Россию. Не угрожал. Ильхам Алиев напомнил, что смиряться с оккупацией — путь в никуда. И этого оказалось достаточно, чтобы Z-пропаганда начала звать танки и грозить ударить «Орешником» по центру Баку.

Ещё одна характерная черта нынешней Z-истерики: президент страны, потерявшей самолёт с 38 людьми на борту — и не получившей ни извинений, ни объяснений — призывает не молчать. И заявляет, что готовит портфель документов для обращения в международные суды. А в ответ ему кричат: «Орешником по центру Баку!»

Это уже не риторика и даже не пропаганда — это агония. То есть, согласно Z-логике: «Сбили ваш самолёт? Молчите. А то — война». При этом после авиакатастрофы, в которой фигурирует российская ракета, Баку требует лишь одного: расследования, наказания виновных, уважения к погибшим.

Официально российская сторона отвечает: «Следствие идёт». А вот Z-пропагандисты срываются в истерику: «Азербайджан — враг!»

При этом ни один Z-канал не задал простой вопрос: а если бы самолёт был российским? Они боятся его задавать. Потому что знают: вина — рядом. И если откровенно, Россия боится зеркал, а не врагов.

Есть ещё одна сторона вопроса. И она, возможно, самая важная. Президент Азербайджана Ильхам Алиев — не первый, кто советует не смиряться с несправедливостью. Но сегодня всё, что не по сценарию Кремля — это уже «враждебность». Любая попытка говорить правду — «русофобия». Любое требование справедливости — «угроза». Уважение к международному праву и признанным границам — оскорбление лучших чувств. А вообще-то, Россия боится тех, кто напоминает: XXI век наступил. И он — не по их понятиям. Российские пропагандисты называют Азербайджан филиалом НАТО просто потому, что мы не филиал России.

Слова про «филиал НАТО» звучат смешно и жалко. Азербайджан — независимая страна. И именно это — главное «преступление» в глазах бывшей метрополии.

Ещё в феврале 2022 г. Азербайджан и Россия подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. Но правда в том, что Кремлю не нужны союзники. Ему нужны колонии. А с Баку этот номер давно не проходит. Это и есть главная причина истерики пропагандистов. Но сказать это вслух как-то не получается — даже на надёжно процеженную аудиторию. А когда нечего сказать, начинается торговая месть: «Пусть товарняки с помидорами воняют на границе».

Их не волнуют 38 погибших. Их волнует, как наказать Азербайджан за смелость.

Это и есть суть нынешней российской пропаганды: не выяснять, кто виноват, а искать, кого наказать. Не правду — а подчинение.

Вывод прост.

Совет Алиева Украине — это не вызов. Это — напоминание. Истерика Z-каналов — тоже не случайность. Это — паника. Паника тех, кто понимает: в мире, где побеждают сильные и справедливые, Кремлю остаётся только звать на помощь помидоры и «орешники».

И если кто-то думает, что Азербайджан испугается ботов и воняющей риторики — он ошибается.

2020 год это уже доказал. Достаточно вспомнить, где именно прозвучали слова президента Азербайджана и на чью защиту рассчитывали тогда армянские агрессоры.