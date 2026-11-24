В связи с матчем «Сабах» — «Барселона», который состоится 25 ноября на Бакинском олимпийском стадионе в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, время работы Красной линии (М1) метрополитена будет продлено на один час.

Как сообщает ЗАО «Бакинский метрополитен», все станции ветки будут открыты для пассажиров до 01:00.

Для усиления контроля на станциях будет задействован дополнительный персонал, а движение поездов после завершения игры будет регулироваться с учетом пассажиропотока на станции «Кёроглу».

В течение дня составы продолжат курсировать по действующему осенне-зимнему графику. Режим работы Зеленой (М2) и Фиолетовой (М3) линий останется без изменений.