Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что объявит голодовку в случае попытки его ареста. По его словам, это может привести к выходу на улицы до миллиона человек. Об этом он сообщил в эфире телеканала Pink, подчеркнув, что не намерен покидать страну.

Вучич также допустил, что не станет участвовать в предстоящих президентских выборах. Окончательное решение Сербская прогрессивная партия (SNS) примет на съезде 13 декабря.

Президентские выборы в Сербии запланированы на 27 декабря. Их проведение ожидается на фоне политического кризиса и массовых протестов, продолжающихся почти два года.