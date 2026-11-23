Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса готовиться к возможной войне, в том числе обучать граждан действиям в случае вооруженного конфликта.

«Страны НАТО должны готовить все общество, включая бизнес, государственные и местные администрации и граждан, на индивидуальном уровне. Нужно брать пример с лучших учеников НАТО – Норвегии, Швеции, Дании и, возможно, еще нескольких стран, которые четко знают, что их гражданские должны делать, если разразится война», – заявил Рютте на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине.

Он подчеркнул, что гражданам необходимо гарантировать сохранение тепла, электричества и работы больниц даже в случае войны, но при этом они должны быть готовы помогать военным.

Рютте также призвал страны альянса как можно скорее довести военные расходы до 5% ВВП.