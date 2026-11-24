Подписан документ, определяющий новые направления сотрудничества с Апостольским архивом Ватикана.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров.
По его словам, в рамках соглашения предусматриваются проведение тренингов для азербайджанских специалистов, взаимный обмен опытом в области архивного дела, изучения, хранения и оцифровки исторических документов, а также реализация совместных научно-исследовательских проектов.
«Одновременно будет поощряться участие молодых азербайджанских специалистов в программах Ватикана в области культурного наследия и архивоведения, каталогизации книг и рукописей», — подчеркнул Анар Алакбаров.