Подписан документ, определяющий новые направления сотрудничества с Апостольским архивом Ватикана.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров.

По его словам, в рамках соглашения предусматриваются проведение тренингов для азербайджанских специалистов, взаимный обмен опытом в области архивного дела, изучения, хранения и оцифровки исторических документов, а также реализация совместных научно-исследовательских проектов.