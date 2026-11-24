Шибко сердобольные представители французских политических кругов решили, что мирный процесс на Южном Кавказе слишком скучен и срочно нуждается в регулярных диверсиях со стороны тех, кто искренне считает себя его защитниками. Пока Баку и Ереван декларируют приверженность мирному урегулированию, во Франции продолжают тужиться над механизмами политической поддержки армянского реваншизма. Причем с каждым новым мероприятием инициативы становятся все более причудливыми.

19 ноября муниципальный совет Ниццы единогласно принял обращение с требованием немедленного и безусловного освобождения заключенных в Азербайджане армян. Инициатором выступил член муниципального совета Александр Сараджян, а политическое сопровождение обеспечил мэр города Эрик Сьотти. Похоже, в Ницце теперь действует особая дипломатия, когда достаточно иметь армянскую фамилию и место в городском совете, чтобы взяться за пересмотр решений судебной системы другого государства. Согласно принятому «документу», над каждым из армянских заключенных лиц будет установлено символическое шефство одного из членов муниципального совета. А фотографии этих «угнетенных» продолжат демонстрировать перед зданием мэрии. Французский муниципалитет открывает новую гуманитарную практику, в которой если не получается освободить человека, можно хотя бы взять его под символическую опеку. Пока ограничились символическим шефством. Но кто знает, возможно, следующим пунктом программы станет усыновление с вручением каждому подопечному свидетельства о политической невиновности с правом переписки. Правда, такой документ вряд ли заинтересует азербайджанский суд. Но фотографии под окнами мэрии уже обеспечивают подопечным своеобразную политическую прописку в Ницце, судя по всему, тоже такую же символическую, как и шефство.

Но почему-то совершенно игнорируется правовая сторона дела, поскольку говорить приходится не о случайных туристах, задержанных за нарушение визового режима, а о бывших представителях сепаратистского режима, действовавшего на международно признанной территории Азербайджана. Судьба этих персонажей должна определяться не декларациями французских муниципалитетов, а законом, доказательствами и судебными процедурами. Но в логике некоторых французских избранников достаточно армянского происхождения и соответствующей политической биографии, чтобы получить не только общественную поддержку, но и персонального муниципального покровителя.

К слову, очень трогательно звучит объяснение Сьотти об исторических связях Ниццы с армянским народом. Сьотти где-то узрел настолько прочную историческую нить между Ниццей и армянским народом, что решил протянуть ее прямиком через Средиземное море, Турцию и Кавказ, вплоть до азербайджанского зала суда. География, конечно, может, и не возражает, но здравый смысл — не факт.

Между прочим Ницца – не единственный эпизод французской активности.

18 ноября президент Армянского фонда Франции Бедрос Терзян объявил о благотворительной кампании Phonéthon 2026, проходящей с 19 по 22 ноября. Ее декларируемая цель — помощь населению Армении, в том числе жителям приграничных с Азербайджаном сел. Главный проект — восстановление Спандарянского оросительного канала протяженностью 36,4 километра в Сюникской области. Стоимость работ оценивается в 7,28 миллиона евро, завершить их предполагается за два года. Ожидается, что канал обеспечит орошение 2800 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Неужели и в отсутствии воды на армянских полях теперь виноват Азербайджан? Может быть, скоро выяснится, что Баку ответственен за состояние каждой трубы, каждого насоса и каждого заброшенного канала в Сюнике? Мда, география армянских проблем во Франции имеет одну универсальную координату — Азербайджан. Кстати, фонд ранее обеспечил жильем и сельскохозяйственными угодьями 96 семей, переселившихся из Карабаха. Ну почему гуманитарная деятельность столь тесно переплетается с политической повесткой, в которой последствия конфликта преподносятся исключительно через одну национальную оптику? Причем конфликта, вина за который лежит не на азербайджанской стороне!

Ну ладно. Следующий пункт французской программы — 28 ноября. В здании Сената Франции состоится конференция «Франция — Армения — диаспора: от обязательств к практическим действиям», организованная под патронажем сенатора Пьера Узульяса, известного своей антиазербайджанской риторикой. Получается эдакий политический эквивалент аренды чужого мундира для парадного выхода.

Организатор — Национальный коллектив «Франция — Армения» (CNAF), созданный в Марселе в 2025 году и объединивший 95 армянских организаций. При этом он действует отдельно от Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF). Появление новой структуры вызвало разногласия внутри самой диаспоры, а сопредседатель CCAF Ара Торанян назвал ее инициативой политических сил, близких к Николу Пашиняну.

Так, армянская диаспора во Франции не только продолжает активно заниматься политическим лоббированием, но и обзаводится собственными параллельными центрами влияния. Видимо, одной организации для продвижения армянской повестки уже недостаточно и нужно шефство.

Надо сказать, что программа конференции тоже весьма показательна. Первая панель называется «Армения: выбор мира и цена суверенитета». Среди участников значатся депутат Европарламента Натали Луазо, эксперт Французского института международных отношений Дороте Шмид, обозреватель Кристиан Макарян и руководитель издательства Жан-Франсуа Колозимо.

Вторая панель посвящена сотрудничеству Франции, Армении и диаспоры в реализации совместных проектов. Здесь особого внимания заслуживает участие главного комиссара Армении по делам диаспоры Заре Синаняна, а также Бедроса Терзяна и бывшего координатора МИД Франции по вопросам франко-армянского сотрудничества Флоранс Провендье. Присутствие высокопоставленного армянского чиновника дает основания говорить о заинтересованности Еревана в этой инициативе. И здесь особенно любопытно, как именно будет трактоваться «выбор мира» и «цена суверенитета». Не окажется ли, что мир для участников конференции — это исключительно тот вариант, при котором Азербайджан должен уступить, а суверенитет Армении предполагает право французских политиков вмешиваться в дела соседнего государства?

Наконец, 28 ноября в Марселе состоится еще один примечательный перформанс — коллоквиум, посвященный «наследию» так называемого «образования». Среди участников заявлены депутат Европарламента Марина Мезюр, неоднократно выступавшая с антиазербайджанскими заявлениями, и бывший «министр культуры» этого образования Лерник Ованнисян.

Наследию чего именно? Сепаратистской администрации, существовавшей на территории международно признанного Азербайджана? Незаконных институтов, претендовавших на государственность без международного признания? Или политической практики, в результате которой десятилетиями отрицались территориальная целостность и суверенитет Азербайджана?

Пожалуй, это самый любопытный вопрос предстоящего мероприятия. Ведь если называть вещи своими именами, то перед нами попытка превратить политический проект, не имевший международно-правового признания, в объект культурного и исторического почитания. Сегодня ему ищут «наследие», завтра, вероятно, начнут проводить научные конференции о его «государственных традициях», а послезавтра не исключено учреждение премии за вклад в развитие непризнанных институтов.

Вся эта французская активность складывается в одну красноречивую картину. Пока на Южном Кавказе предпринимаются усилия по достижению устойчивого мира, отдельные политические силы Франции продолжают подкармливать реваншистские настроения, легитимизировать сепаратистскую повестку и создавать для нее международные площадки. И делают это под привычными призывами к гуманизму, под видом исторической памяти, культурного наследия и защиты прав человека. Некоторые французские политики продолжают строить совершенно противоречащую мирной повестке конструкцию с муниципальным шефством над заключенными, фотографиями у мэрии, сенатскими декорациями и коллоквиумами о несуществующем государственном наследии.

В итоге Франция все больше напоминает не стороннего наблюдателя, заинтересованного в примирении Баку и Еревана, а участника процесса, который изо всех сил пытается сохранить конфликт хотя бы в политическом, идеологическом и музейно-выставочном измерении. Одни французские муниципальные советники раздают сепаратистским деятелям символическое шефство, другие готовят им почетные трибуны, третьи собираются обсуждать «наследие» образования, не имевшего международного признания под благозвучные разговоры о гуманизме, мире и правах человека.

Французская формула миротворчества заключается в том, что Азербайджану предлагают забыть о суверенитете, сепаратизму — обеспечить историческую реабилитацию, а его бывшим представителям — подобрать европейских покровителей.

Но мир не строится на символическом шефстве над прошлым. Во Франции могут обвешиваться портретами сепаратистов, проводить конференций и коллоквиумы, выдумывать разные формы политической опеки, но реальность от этого не изменится.