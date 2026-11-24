SpaceX и Tesla доверили пяти членам советов директоров судьбу крупнейшего слияния в истории. Им предстоит согласовать условия потенциальной сделки стоимостью 3,5 трлн долларов и завершить её до конца года. Об этом пишет Financial Times:

Две публичные компании Илона Маска назначили пятерых членов советов директоров — троих от Tesla и двоих от SpaceX, — признанных финансово незаинтересованными в сделке, для работы в двух специальных комитетах, отвечающих за переговоры о слиянии.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, в их число вошли Рулоф Бота и Рэнди Глейн от SpaceX, а также Робин Денхолм, Кэтлин Уилсон-Томпсон и Джек Хартунг от Tesla.

Все пятеро имеют давние связи с Маском, и перед ними стоит непростая задача: разработать схему объединения двух масштабных и многопрофильных компаний, заручиться поддержкой акционеров и обезопасить себя от судебных исков инвесторов, которые неоднократно сопровождали предыдущие сделки компаний миллиардера.

«Они не могут позволить Илону продавить своё решение. Им необходимо действовать строго по правилам», — отметил один из источников.

Создание специальных комитетов является стандартной практикой при проведении сделок, сопряжённых с конфликтом интересов. Однако в данном случае ситуация уникальна: обе компании возглавляет один и тот же генеральный директор, который к тому же является богатейшим человеком мира.

По словам источников, специальные комитеты привлекли консультантов, среди которых Morgan Stanley и Goldman Sachs со стороны SpaceX и Evercore со стороны Tesla. В настоящее время они дорабатывают финансовые модели, которые лягут в основу переговорных позиций сторон в рамках слияния, предусматривающего расчёты исключительно акциями.

Goldman Sachs и Morgan Stanley отказались от комментариев. Рулоф Бота также отказался комментировать ситуацию. Tesla, SpaceX и Evercore не ответили на письменные запросы.

Инвестиционные банкиры анализируют, какие направления деятельности будущего конгломерата дублируют друг друга, включая разработку моделей искусственного интеллекта, проектирование чипов и центры обработки данных. Одновременно они выявляют возможности для достижения синергетического эффекта в таких взаимодополняющих сферах, как ракетостроение, робототехника и производство солнечных панелей.

Затем сторонам предстоит согласовать справедливый коэффициент обмена акций SpaceX и Tesla. За этим процессом будут внимательно следить как институциональные инвесторы, так и многочисленные частные акционеры Маска, которым, по оценкам, принадлежит около 20% акций производителя электромобилей и которые весьма оптимистично оценивают стоимость компании.

«Разногласий больше, чем принято считать. Не думаю, что комитеты пока близки к достижению соглашения, — заявил один из источников. — Однако корпоративная культура компаний Илона предполагает работу 24 часа в сутки, семь дней в неделю, а затем незамедлительную реализацию принятых решений».

«Сделку вполне могут завершить до конца года», — добавил он.

Если сторонам удастся согласовать финансовые условия, компаниям предстоит определить структуру корпоративного управления и распределить ключевые должности в объединённой организации. В частности, необходимо решить, будет ли предусмотрена должность председателя совета директоров, кто займёт пост финансового директора и кто из действующих членов советов сохранит свои места.

«Илон примет эти решения, причём очень быстро, — отметил один из собеседников. — Ни у кого нет иллюзий: это его компания».

Сам Маск выразил недовольство форматом переговоров между специальными комитетами, назвав происходящее «странным представлением в стиле театра кабуки, в котором две группы людей ведут переговоры, а я не могу участвовать в разговоре».

Однако один из источников, знакомых с процессом, заявил, что было бы «наивно полагать, будто концепция этой сделки, переговоры по ней и её реализация возможны без участия Маска».

Согласно правилам корпоративного управления штата Техас, где зарегистрированы обе компании, специальные комитеты могут обращаться к высшему руководству за необходимой информацией. Однако Маск официально не может принимать непосредственное участие в переговорах. При этом он уже публично обозначил свою позицию, заявив в прошлом месяце во время обсуждения финансовых результатов SpaceX, что объединение компаний является «хорошей идеей».

По словам источников, ограничения значительно строже в отношении Tesla, где Маск контролирует лишь 20% голосов акционеров.

Tesla также консультируют техасские юристы Джоанна Лин и Уилсон Чу из далласского офиса юридической фирмы Dechert. Ранее они уже консультировали специальный комитет Tesla по вопросам вознаграждения Маска. Юридическое сопровождение сделки в части корпоративного права обеспечивает фирма Sullivan & Cromwell.

Интересы SpaceX представляют юристы Gibson Dunn, а её специальный комитет консультирует Vinson & Elkins. Ни одна из перечисленных юридических фирм не предоставила официальных комментариев.

Ежегодное собрание акционеров Tesla состоится 3 декабря, однако для одобрения слияния, вероятно, потребуется созвать отдельное внеочередное собрание. Для утверждения сделки Маску необходимо заручиться поддержкой владельцев более 50% всех голосующих акций. Таким образом, любое воздержание или неучастие в голосовании фактически будет приравниваться к голосу против.

В случае успешного завершения сделки Маск может получить контроль над большинством голосов в объединённой группе. В настоящее время благодаря акциям с повышенным количеством голосов он контролирует около 84% голосов в SpaceX, но лишь пятую часть голосов в Tesla, где действует принцип «одна акция — один голос».

«Речь не идёт о том, чтобы объединить компании любой ценой. Для этого необходимо одобрение акционеров, а голосование может завершиться как успехом, так и неудачей, по крайней мере в случае Tesla», — заявил Маск на состоявшемся на прошлой неделе саммите DealBook, организованном The New York Times. «Но даже при голосовании в качестве акционера SpaceX я должен учитывать интересы других акционеров, — добавил он. — Я не могу просто втянуть их в экономически необоснованное слияние, которое нанесёт им ущерб, поскольку в таком случае на меня, очевидно, подадут в суд».

Специальным комитетам также предстоит преодолеть целый ряд юридических препятствий, чтобы завершить сделку и обеспечить её устойчивость перед возможными судебными исками и проверками со стороны государственных органов.

Некоторые нынешние члены совета директоров Tesla занимали свои должности ещё в 2016 году, когда компания объединилась с SolarCity. Эта сделка повлекла за собой многолетние изнурительные судебные разбирательства с недовольными акционерами, считавшими, что Маск неправомерно инициировал слияние посредством обмена акциями, чтобы спасти другой принадлежащий ему бизнес.

В конечном итоге судья отклонил претензии акционеров, однако подверг критике тесные связи Маска с членами совета директоров Tesla и его участие в переговорах.

Впоследствии Tesla столкнулась с семилетним судебным разбирательством в штате Делавэр по поводу беспрецедентного пакета вознаграждения Маска стоимостью 56 млрд долларов. Судья дважды признавал его недействительным, однако Верховный суд штата восстановил его действие.

По словам одного из участников процесса, различия в подходах Tesla и SpaceX к нынешним переговорам весьма разительны. SpaceX сравнительно недавно стала публичной компанией, и источник охарактеризовал царящие в ней настроения как «культ Илона: нам всё по плечу».

«Но Tesla уже получила болезненный опыт с SolarCity и многолетними спорами о его вознаграждении, — отметил собеседник. — Они знают, что будут судебные иски. Каждое текстовое сообщение и каждое электронное письмо станут достоянием гласности. Поэтому члены совета директоров действуют предельно осторожно».

Дополнительную напряжённость ситуации придало то, что на прошлой неделе консультанты по вопросам голосования акционеров ISS и Glass Lewis рекомендовали не переизбирать Робин Денхолм на пост председателя совета директоров. В качестве причин они указали на отсутствие действий с её стороны по реализации ранее одобренного акционерами предложения об ограничении срока полномочий директоров одним годом, а также на её роль в контроле за вознаграждением Маска.

Ещё одним серьёзным препятствием, по словам источников, может стать деятельность Tesla в Китае, охватывающая широкий спектр направлений — от производства автомобилей до разработки локальной версии технологии автономного вождения.

Китайские власти могут выступить против сделки. Возражения возможны и со стороны США, учитывая значение ракетных технологий SpaceX и её спутникового бизнеса Starlink для национальной безопасности.

Наиболее вероятно, что автопроизводитель предложит организационно и юридически обособить свои китайские активы, а не продавать их. Однако в настоящее время рассматриваются все возможные варианты.

Таким образом, объединение компаний станет предметом антимонопольных проверок не только в США, но и в Китае, Европейском союзе и Великобритании. Это может стать ещё одним препятствием для сделки, учитывая поддержку Маском ультраправых политических сил и инициатив в Европе и Великобритании.

Предстоящее слияние вновь привлечёт внимание к вопросу независимости советов директоров обеих компаний, который уже неоднократно становился предметом судебных разбирательств.

За исключением трёх членов специального комитета, остальные члены совета директоров Tesla, включая брата Маска, соучредителя Airbnb Джо Геббиа и наследника медиаимперии Джеймса Мёрдока, были вынуждены отстраниться от участия в процессе из-за своих слишком тесных связей с руководителем Tesla.

Давний инвестор компаний Маска Айра Эренпрайс также не может участвовать в переговорах, поскольку входит в советы директоров обеих компаний. Антонио Грасиас, глава инвестиционной компании Valor Equity Partners, ранее также входил в оба совета директоров, однако в 2021 году покинул совет директоров Tesla.