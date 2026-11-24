Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США фактически придерживаются той же политической линии в отношении Киева, что и президент России Владимир Путин, добивающийся капитуляции Украины.

В интервью Bloomberg Зеленский выразил недовольство позицией Вашингтона, заявив, что американская политика ставит США в неудобное положение.

«Сама Америка ставит себя в очень неудобное положение. В политическом плане она, похоже, следует тому же курсу, что и Путин, который хочет заставить Украину капитулировать», — сказал украинский президент.