Спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч похвалил премьер-министра Армении Никола Пашиняна за исключения в проекте новой Конституции Армении положений, вызывающих разногласия с Турцией.

«В Конституции Армении исторические изменения: исключена формулировка, вызывающая разногласия с Турцией!

Как я всегда говорил, господин Никол Пашинян является не только конструктивным и искренним партнёром в процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией, но и в вопросе установления прочного мира и стабильности в регионе», — написал Кылыч в соцсети Х.