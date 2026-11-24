В Азербайджане необходимо заранее декларировать имущество назначаемых должностных лиц, чтобы затем выявлять активы, приобретённые коррупционным путём и оформленные на родственников.

Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов, выступая на обсуждении законопроекта «О конфликте интересов».

По словам депутата, в последнее время в рамках борьбы с коррупцией к ответственности привлекаются чиновники, которые, как выясняется, официально не владеют практически никаким имуществом. Между тем средства, полученные незаконным путём, могут быть записаны на членов семьи, родственников и близких людей.

«В результате мы сталкиваемся со случаями, когда у самого чиновника ничего нет, даже собственного жилья, и он живёт в съёмной квартире», — отметил Новрузов.

Депутат подчеркнул, что подобные обстоятельства вызывают одно возмущение.

Он также обратил внимание на попытки объяснить происхождение крупных активов якобы наследством, перепавшим от родителе. По его словам, в некоторых случаях чиновники могут ссылаться на средства, якобы оставленные им дедами, хотя при проверке выясняется, что предки вообще были нищими.

Новрузов считает, что предварительное декларирование имущества позволит сделать такие схемы более прозрачными и установить реальное происхождение активов.