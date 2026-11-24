Главной целью урегулирования конфликта в Украине является не перемирие, а перезагрузка отношений между Россией и Европой.

Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер в интервью New York Magazine.

По его словам, в ходе переговоров с Владимиром Зеленским он пытался донести, что прекращение войны и предоставление Украине надежных гарантий безопасности позволят стране сосредоточиться на экономике и восстановлении.

«Главный приз — это не перемирие, а перезагрузка отношений между Россией и Европой, при которой не будет постоянной агрессии», — заявил Кушнер.

Он также выразил надежду, что в будущем Россия и европейские страны смогут наладить отношения, жить мирно и вести бизнес.