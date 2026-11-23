Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с послами стран Евросоюза развитие отношений с ЕС, либерализацию визового режима и реализацию проекта TRIPP, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Участники встречи рассмотрели ход диалога по упрощению визового режима и работу по продвижению этого процесса. Отдельно речь шла о мерах по диверсификации армянской экономики.

Пашинян поблагодарил Евросоюз за поддержку демократических реформ в Армении и затронул тему проекта новой конституции страны.

Стороны также обсудили возможности, которые открываются благодаря установлению мира между Арменией и Азербайджаном, перспективы регионального взаимодействия и переход проекта TRIPP к практической реализации.