Азербайджан поздравил Турцию с успешным проведением COP31 и выразил благодарность за достигнутые результаты климатической конференции. Об этом написал в соцсети X заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев.

«Поздравляем братскую Турцию с превосходной организацией COP31. Выражаем глубокую благодарность за исключительное гостеприимство и замечательное лидерство», – отметил он.

По словам Рафиева, конференция принесла важные результаты по четырем направлениям – программе справедливого перехода, глобальной цели по адаптации, климатическому финансированию и Адаптационному фонду.

Особую благодарность замглавы МИД выразил председательству COP31 и Австралии, которая руководила переговорами. Он отметил инициативу австралийской стороны, вынесшей на обсуждение проект итогового решения, а также ее усилия по достижению консенсуса в ходе открытых и прозрачных переговоров с участием всех сторон.

Рафиев подчеркнул, что из-за сложности климатических переговоров достичь консенсуса удается не всегда, однако стремление к нему заслуживает высочайшего уважения.