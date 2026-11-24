Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов заявил, что в борьбе с коррупцией необходимо уделять внимание не только должностным лицам, принимающим незаконные предложения, но и тем, кто предлагает взятки, подарки и другие формы вознаграждения ради получения преимуществ.

Выступая на обсуждении законопроекта «О конфликте интересов» 24 ноября, Новрузов подчеркнул, что ответственность за коррупционные отношения не должна ограничиваться только одной стороной.

«Мы должны учитывать обе стороны. Тот, кто предлагает чиновнику взятку, также не должен освобождаться от ответственности. Если чиновнику не предложат, откуда он возьмёт взятку?» — заявил депутат.

Он обратил внимание на практику, когда родители пытаются устроить детей на работу через личные связи, подарки или другие незаконные способы. По мнению Новрузова, подобные действия наносят ущерб не только государству, но и конкретным учреждениям, регионам и качеству их работы.

Депутат отметил, что назначение на должности должно основываться на знаниях, профессиональных навыках и образовании, а не на семейных связях или материальном вознаграждении.

Кроме того, Новрузов напомнил о ранее принятом законодательстве, предусматривающем защиту и поддержку лиц, сообщающих о коррупционных нарушениях. Он назвал законопроект о конфликте интересов логическим продолжением этой работы.