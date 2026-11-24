Ватиканское издание выпустило книгу «Личный дневник Папы Франциска», в которую вошли записи понтифика, сделанные с 1992 по 2024 год. Издание опубликовано на пяти языках и поступило в продажу в 94 странах, сообщает Vatican News.

Публикацию подготовил префект Дикастерии доктрины веры Виктор Мануэль Фернандес. По его словам, обнародование записей соответствовало воле самого Франциска, умершего 21 апреля 2025 года, и получило одобрение нынешнего главы Римско-католической церкви Льва XIV.

В основу книги легли записи из черного еженедельника, который Бергольо вел на протяжении более 30 лет. В них он рассуждает о вере, страхах, сомнениях, соблазнах власти, старении и духовных кризисах.

Особое внимание привлекли записи о встречах с дьяволом. Франциск утверждал, что трижды видел его и слышал его голос. В дневнике за 2016 год он написал: «Я видел дьявола», а в других записях описывал его появление в разных обличиях и неожиданные духовные испытания.

Один из эпизодов связан со скандалом вокруг случаев насилия в Католической церкви. 24 января 2021 года Франциск записал: «Я обнаружил, что демон ходит рядом». В записях за 2018 год он также упоминал видения ада и «языческий соблазн во всей своей силе».

По словам Фернандеса, наиболее тяжелыми для понтифика стали 2021–2022 годы. Этот период сопровождался духовным кризисом и ухудшением здоровья. Преодолевать трудности Франциску, согласно дневнику, помогали вера, молитвы и служение наиболее уязвимым людям.