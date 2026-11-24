Китай выделил Азербайджану очередную финансовую помощь в размере 1 млн юаней (около 253 тыс. манатов) на гуманитарное разминирование освобожденных территорий. Церемония передачи помощи состоялась в Агдаме.

Посол Китая в Азербайджане Лу Мэй посетила село Немирли Агдамского района, где ознакомилась с работами по разминированию, проводимыми ANAMA, а также материально-техническими возможностями мобильной базы агентства, передает Азертадж.

Глава ANAMA Вугар Сулейманов отметил, что китайская помощь имеет важное значение для очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Это уже третий этап поддержки Китая. Ранее страна передала два рентгеновских аппарата и выделила 2,3 млн юаней.

С ноября 2020 года в Азербайджане разминировано около 313 тыс. гектаров территории, обнаружено и обезврежено почти 272 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Китай и Азербайджан продолжают развивать сотрудничество в сфере гуманитарного разминирования.