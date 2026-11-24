Центр управления движением судов предупредил суда о ветреной погоде.

Об этом сообщили в Государственном морском и портовом агентстве.

Согласно предупреждению, ветреные погодные условия, наблюдаемые с сегодняшнего дня в акватории Каспийского моря, продолжатся до 25 ноября.

25 ноября в течение дня будет наблюдаться северо-западный и северный ветер.

Скорость ветра в Каспийском море достигнет 18-23 м/с, временами усилится до 25-28 м/с, а в открытой акватории — до 30 м/с.

Высота волн достигнет 2,5-3,5 м, а при дальнейшем развитии — 4-6 м.