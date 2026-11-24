Азербайджанский флаг, развевающийся в Шуше, Физули и Лачине, является также источником гордости Турции. Как мы вместе разделили радость победы в Карабахе, так и будем решительно работать ради мира и благополучия на Кавказе.

Об этом говорится в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам Международного Кавказского конгресса, проходящего в турецком городе Ыгдыр.

В обращении главы турецкого государства отмечается, что открытие Зангезурского коридора укрепит транспортное сообщение как между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, так и создаст новые возможности для сообщения между Турцией и тюркским миром.

«На протяжении всей истории Турция разделяла с Кавказским регионом как его горести, так и радости. Опираясь на силу, которую даёт нам наша общая история, мы хотим передать будущим поколениям регион, в котором установится атмосфера мира и стабильности», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также вновь подчеркнул, что благодаря Шушинской декларации, подписанной с президентом Ильхамом Алиевым на основе принципа «Один народ, два государства», отношения между двумя странами поднялись до уровня союзничества.