В Госдуме подготовили законопроект о квотировании иностранного кино в российском прокате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа. Кто именно выступил авторами инициативы, не уточняется.

Законопроект предусматривает введение специальных периодов, в течение которых кинотеатры не смогут показывать зарубежные фильмы либо будут обязаны отводить национальному кино минимальную долю экранного времени.

Общая продолжительность таких периодов не должна превышать половины дней квартала и составит около 45 дней. Квоты планируется утверждать не позднее чем за 90 дней до начала календарного года с участием российских организаций кинематографии. При этом договоры на показ иностранных фильмов в период действия ограничений будут признаваться ничтожными.

Идея введения квот для зарубежного кино ранее обсуждалась на государственном уровне. В июне 2025 года режиссёр Никита Михалков предложил ввести не только квоты, но и специальные входные взносы для иностранных фильмов.

В марте 2026 года президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры как можно скорее принять решение о квотировании иностранного кино в российском прокате.