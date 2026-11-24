В Киеве на фоне ударов по инфраструктуре и ухудшения экономической ситуации массово закрываются кафе и рестораны, сообщает Reuters.

Ресторанный бизнес сталкивается с оттоком посетителей, перебоями с электричеством и водой, ростом цен на топливо и нехваткой персонала. Дополнительным фактором стали продолжительные воздушные тревоги, из-за которых жители стараются реже посещать центр города.

Крупные сети уже сокращают работу. Gastro Family закрыла два заведения и приостановила деятельность ещё двух, Pesto Cafe временно закрыла семь из 20 ресторанов. Сеть «Черноморка» из-за падения посещаемости на 20% решила перенести два заведения на запад Украины.