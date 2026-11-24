Россия продолжает наращивать военную инфраструктуру у границы с НАТО. В Ленинградской области модернизируют крупнейший приграничный гарнизон в поселке Каменка, где планируется увеличить численность военнослужащих до 11 тысяч человек.

Как сообщает Yle со ссылкой на спутниковые снимки, на территории военного городка, где дислоцируется 69-я гвардейская мотострелковая дивизия, сносят старые казармы и ангары, заменяя их новыми. Также строятся тренировочный центр и стрельбище.

Ранее в Каменке размещалась бригада численностью около 4,5 тысячи человек. После начала войны в Украине её сменила дивизия. Сейчас гарнизон насчитывает около 8 тысяч жителей.

По данным Yle, реконструкция затронула также другие военные объекты в Карелии, Мурманской и Ленинградской областях, которые Россия восстанавливает после длительного периода ограниченного использования.