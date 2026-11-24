В Палате депутатов Италии состоялась конференция высокого уровня, посвящённая азербайджано-итальянским стратегическим отношениям.

Мероприятие организовано Центром анализа международных отношений и мультикультурализма и аналитическим центром Fondazione Machiavelli. В нём приняли участие парламентарии, дипломаты, представители экспертных, деловых и энергетических кругов обеих стран.

На открытии конференции выступили временный поверенный в делах Азербайджана в Италии Вугар Гаджиев, президент Fondazione Machiavelli Даниэле Скалеа и председатель правления Центра Фарид Шафиев. Они подчеркнули важность стратегического партнёрства двух стран, расширения политического диалога и экономического сотрудничества.

В центре внимания оказались роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, значение Италии как ключевого партнёра в поставках азербайджанских энергоресурсов на европейские рынки, а также перспективы новых экспортных проектов.

Отдельное внимание было уделено Среднему коридору и роли Азербайджана в развитии транспортных и торговых связей между Европой, Центральной Азией и Китаем.

По итогам конференции стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении политического, экономического и энергетического сотрудничества.