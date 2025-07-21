Журналист, исследователь Ближнего Востока, автор тг-канала «Стена плача» Василий Говорухин в беседе с израильским военным журналистом Сергеем Ауслендером на его Youtube-канале коснулся геополитических изменений на Южном Кавказе после 12-дневной войны между Ираном и Израилем. Minval приводит его мнение с сокращениями.

«Мы наблюдаем достаточно серьезные тектонические движения, которые происходят на Южном Кавказе. Речь о том, что расстановка сил в регионе полностью поменялась или все идет к этому.

После победы Израиля Иран находится в очень тяжелом положении, а Турция и Азербайджан не думают упускать такую возможность. Россия в целом потеряла свое влияние в регионе после начала войны в Украине и вышла из игры.

Нельзя сказать, что Азербайджан стал сильно давить на Армению. Скорее, наоборот. Азербайджанцы ведут очень грамотную политику. Они всегда действуют осторожно, и в плане Армении они перетягивают ее на свою сторону, говоря о том, что «отлично, Ирана больше нет, нам надо заключать определенные договоренности, нам надо приходить к пониманию и нам надо двигаться дальше».

Отсюда встреча Никола Пашиняна с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая, впрочем, произошла еще до войны Ирана с Израилем, и с которой все и началось. Затем в Эмиратах прошла встреча между Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Встреча, которая ранее казалась невообразимой», — констатирует журналист.

«Все сводится к тому, что Азербайджан становится одной из ключевых и самых сильных стран в Евразии. Если рассматривать соотношение размера, ресурсов и влияния, то он становятся очень серьезным игроком.

В итоге Баку сейчас напоминает Вену времен холодной войны, где сходятся все ключевые силы – США, Китай, Россия, Иран, Турция, Израиль. То есть, страна максимально грамотно лавирует между всеми этими игроками и рвет отношения с Россией, потому что Армению нужно вытаскивать из этих объятий и помогать ей двигаться вперед», — считает Говорухин.

«Сейчас повсеместно говорится о Зангезурском коридоре, который очень выгоден обеим странам. На данный момент уже нет давления Ирана на Армению и в Ереване понимают, что настало время мириться с азербайджанцами. Азербайджанцы усиливают свои позиции, и этот коридор будет построен.

Скорее всего, он будет построен при посредничестве США, желающими усилить свои позиции на Южном Кавказе, который до недавнего времени был очень лоялен к Китаю. И здесь уже появляются признаки глобальной игры – противостояния между Китаем и США, где США очень важно выбивать Китай по максимуму, и с Южного Кавказа в том числе», — подытожил эксперт.