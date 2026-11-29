Грузия договорилась с Азербайджаном о долгосрочных поставках газа на взаимовыгодных условиях, что укрепило экономическую безопасность страны, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди».

Он напомнил, что в октябре 2026 года стороны продлили на 20 лет соглашение о поставках азербайджанского газа в Грузию.

«На основе переговоров с Азербайджаном, которые проходили в очень дружественном ключе, мы достигли важнейших соглашений, которые напрямую связаны с нашей экономической безопасностью. В их числе договоренности об объемах и цене на газ. Все это стало результатом наших дружеских и взаимовыгодных отношений», – сказал Кобахидзе.

Говоря об отношениях с Россией и Турцией, премьер-министр подчеркнул, что у Грузии есть четко определенные «красные линии» и власти никогда не отступали от этих принципов.