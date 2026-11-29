Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пошутил, что снял куртку во время матча с азербайджанским «Сабахом» из-за жары, хотя на самом деле его разозлил пропущенный гол, сообщает La Vanguardia.

Встреча пятого тура Лиги чемпионов прошла 25 ноября в Баку и завершилась победой каталонцев со счетом 4:1. После четвертого гола «Барселоны» команда пропустила мяч от Джой-Лэнса Микелса. Флик, находившийся у кромки поля, заметно разозлился, ударил по мячу пяткой и снял куртку, бросив ее в сторону скамейки запасных.

Спустя три дня на пресс-конференции перед матчем с «Депортиво» немецкий специалист с улыбкой объяснил свой поступок: «Мне было очень жарко». Однако затем признался, что на самом деле его вывел из себя пропущенный гол.

«Мы контролировали ход матча, но допустили ошибку, очень похожую на ту, что совершили в игре с «Вильярреалом». Мы постоянно говорим о том, что нужно совершать меньше ошибок, но это снова произошло», – сказал Флик.

Тренер также рассказал, что сначала хотел выбить мяч обратно на поле, но передумал, опасаясь удаления.

«Сначала я хотел ударить по мячу в сторону поля, но тогда меня могли удалить, поэтому я ударил по нему в обратном направлении», – пояснил он.

При этом Флик положительно оценил игру команды в Баку и ее настрой.