В последние дни в Азербайджане курс евро укрепил свою позицию и вырос по отношению к манату. Привычная ставка повысилась до соотношения два к одному. Такой расклад может принести как дополнительные дивиденды, так и определенные финансовые потери. Экономист Эльшад Мамедов, комментируя Minval данное явление, пояснил, чем это будет грозить обычным гражданам.

Отметим, что в настоящее время 1 EUR стоит 1.9630, а продажа — 2.0270 манатов.

По словам Мамедова, рост евро, в первую очередь, может вызвать сложности у тех граждан, которые закупают товары из Европы. Это преимущественно продукция премиум-класса. Тем самым изменение курса евровалюты повлияет на размер трат при покупках, совершаемых из Европы. Кроме того, вырастут траты граждан, которые получают образование в странах ЕС, либо запланировали поездки и отдых на Западе. Подорожают медикаменты европейского производства.

Рост евро также повлияет на крупных импортеров, сфокусированных на закупках в европейских странах. Что касается влияния евро на экономику Азербайджана, Мамедов отмечает, что для экспортера рост курса той валюты, в которой он получает выручку, означает дополнительные дивиденды.

Отметим, что за первый квартал Азербайджан импортировал из ЕС товары на сумму $ 1.217 млн. В то же время страна поставила в Европу продукцию на $ 7.838 млн.